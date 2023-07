Un éléphant thaïlandais malade rentre chez lui du Sri Lanka après des années de possible négligence et abus

Un éléphant malade que la Thaïlande avait présenté au Sri Lanka il y a plus de deux décennies est retourné dimanche dans son pays natal pour des soins médicaux à la suite d’allégations selon lesquelles l’animal aurait été gravement maltraité alors qu’il vivait dans un temple bouddhiste.

L’éléphant mâle, connu au Sri Lanka sous le nom de Muthu Raja, ou Pearly King, et sous le nom de Sak Surin, ou Mighty Surin, en Thaïlande, a été transporté directement de la capitale de l’île d’Asie du Sud à la province de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, sur un Ilyushin IL russe. -76 avion cargo.

Une équipe de six personnes, dont deux vétérinaires et quatre mahouts, ou dresseurs d’éléphants professionnels, a accompagné l’éléphant pendant le vol, qui a duré environ six heures.

Un conteneur spécial a été construit pour contenir le pachyderme de 9 pieds de haut et de 4 tonnes. Plusieurs mahouts sont allés au Sri Lanka à l’avance pour habituer l’animal à être mis en cage afin qu’il ne panique pas pendant le voyage en Thaïlande.

Des séquences vidéo de son arrivée à Chiang Mai ont montré l’éléphant conscient et apparemment calme.

Le ministre thaïlandais de l’Environnement, Varawut Silpa-archa, était à l’aéroport et a déclaré que l’éléphant avait atterri en parfait état. Il a déclaré plus tôt que la Thaïlande avait dépensé au moins 540 000 dollars pour le rapatriement de l’animal.

On pouvait entendre le pachyderme sonner de l’intérieur du conteneur qui a été chargé sur la remorque à plateau d’un camion pour le transporter au Centre gouvernemental de conservation des éléphants thaïlandais dans la province voisine de Lampang, où il sera mis en quarantaine pendant au moins 30 jours et restera en rééducation.

L’éléphant a été envoyé au Sri Lanka en 2001 alors qu’il avait environ 10 ans en cadeau de la famille royale thaïlandaise. Il était l’un des trois éléphants que la Thaïlande a donnés au gouvernement sri-lankais pour l’entraînement en tant que porteur de reliques religieuses. Mathu Raja a été confié à un temple bouddhiste.

Un groupe de défense des droits des animaux basé au Sri Lanka, le groupe Rally for Animal Rights and Environment, a allégué en 2020 que l’animal était en mauvaise santé en raison d’années de travail acharné et d’abus, et avait besoin de soins médicaux urgents. Le groupe a lancé une pétition demandant qu’il soit secouru et a ensuite appelé au retour de l’éléphant en Thaïlande après que le gouvernement sri-lankais aurait ignoré les plaintes des militants.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a publié une déclaration en novembre 2022 indiquant qu’une enquête préliminaire menée par l’ambassade de Thaïlande au Sri Lanka avait conclu que l’éléphant « n’était pas en bonne santé et se trouvait dans de mauvaises conditions de vie ». Le communiqué indique que la Thaïlande demandera l’approbation du Sri Lanka pour ramener l’éléphant pour qu’il soit soigné.

L’éléphant aurait un poids insuffisant, une peau rugueuse et des abcès sur les deux hanches, des coussinets amincissants et une patte avant gauche raide, ce qui l’empêche de marcher et de se tenir debout.

Il a été transféré du temple bouddhiste au Jardin zoologique national du Sri Lanka pour un traitement préliminaire et semblait en meilleure santé avant son vol vers la Thaïlande.

Le Premier ministre sri-lankais Dinesh Gunawardena a déclaré le mois dernier aux membres du Parlement que lors de sa visite en Thaïlande en mai, il avait exprimé ses regrets à son homologue thaïlandais pour ce qui était arrivé à l’éléphant.

Les responsables thaïlandais ont déclaré que le but principal du retour de l’animal était des soins médicaux et que son retour au Sri Lanka reste un sujet à discuter avec le gouvernement de Colombo.

Lors d’une conférence de presse à Bangkok le mois dernier, le ministre thaïlandais de l’Environnement, Varawut Silpa-archa, a déclaré que les autorités commenceraient à enquêter sur l’état de santé des autres éléphants thaïlandais dans les pays étrangers. Il a déclaré que l’exportation d’éléphants thaïlandais était déjà interdite pour des raisons de conservation.