Un éléphant subit patiemment une radiographie, Internet qualifie le Jumbo de « patient coopératif »

Les éléphants sont l’espèce la plus intelligente de tout le règne animal. Alors que beaucoup les voient comme des animaux énormes, ils ont un côté doux et suffisamment capable pour comprendre un large éventail d’instructions et d’émotions. Une vidéo d’un éléphant subissant calmement une procédure de radiographie a fait surface sur Internet. Maintenant, vous pensez peut-être que les médecins auraient eu du mal à faire le géant de l’entreprise pendant l’analyse. Mais ce n’est pas vrai. L’éléphant est resté calme pendant sa radiographie.

La vidéo qui gagne lentement du terrain a été partagée par un utilisateur de Twitter, Kaveri, et était sous-titrée : « Je suis sûr que vous n’avez jamais vu un patient aussi coopératif venir pour une radiographie.

La vidéo commence par un éléphant et son accompagnateur entrant dans le laboratoire où l’analyse doit avoir lieu. Le jumbo attend calmement sans aucun problème pendant que le technicien de laboratoire installe la machine. Il procède à s’allonger sur le sol pour la radiographie après avoir obéi aux instructions de son accompagnateur.

L’éléphant suit correctement les instructions et coopère avec le technicien de laboratoire. En voyant la vidéo, on peut supposer que l’éléphant était conscient de ce qui se passait et a répondu patiemment. La vidéo a recueilli plus de 10 000 vues depuis sa mise en ligne hier.

Un utilisateur a écrit : « Omg. Aucun de mes patients n’est aussi coopératif.

Omg 😭😭😭 aucun de mes patients n’est aussi coopératif 😭😭— Dr V 🦷💉 (@DrVW30) 7 décembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Des géants si doux et intelligents! J’espère que nous pourrons tous être dignes de leur confiance et de leur affection.

Ces géants doux et intelligents ! J’espère que nous pourrons tous être dignes de leur confiance et de leur affection— S Ravichandran (@iid_sp) 7 décembre 2022

Un troisième utilisateur écrit: “Elle est si gentille.”

“Incroyable. Elle est tellement coopérative », a commenté un quatrième utilisateur.

De jolies vidéos d’éléphants sont répandues sur Internet et elles font certainement sourire les gens. Une autre vidéo adorable qui est devenue virale le mois dernier montrait un éléphant secouant la tête et regardant dans le téléphone de son mahout. Cette vidéo a été capturée au temple Adi Kumbeswarar au Tamil Nadu.

