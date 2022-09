Lors d’un incident étrange, un éléphant est entré dans l’école publique de l’armée à Narengi, Guwahati. Une vidéo, qui a été capturée, montre la créature géante errant dans les couloirs de l’école. Il a fallu quelques heures au département des forêts pour repousser l’éléphant dans la jungle du sanctuaire de la vie sauvage d’Amchung, situé à proximité. Dans la vidéo, on peut voir l’éléphant errer dans les couloirs de l’école alors que quelques personnes tentent de l’éloigner.

L’heure de l’incident n’a pas été mentionnée. Cependant, en arrière-plan, on peut en entendre beaucoup parler, soulignant qu’il s’agissait d’heures de travail. Regardez par vous-même :

Cela survient quelques jours seulement après qu’une vidéo d’un éléphant se tortillant prudemment hors d’un bâtiment est devenue le centre d’attention sur Internet. Le clip a été partagé par l’officier du Service forestier indien Susanta Nanda sur Twitter et il montre un éléphant, luttant pour sortir d’une porte relativement petite d’un bâtiment. Dans la vidéo, le gros mammifère sort prudemment de la pièce avec patience. Dans les dernières images, on le voit sortir en pliant lentement le dos, en avançant un pied et en sortant avec succès du cadre de la porte.

Il a ensuite été révélé que l’éléphant sortait du bâtiment après avoir dévoré sa nourriture préférée. L’IFS a également mentionné un fait concernant les éléphants, ils ont de meilleurs récepteurs olfactifs que n’importe quel mammifère, y compris les chiens, et peuvent sentir la nourriture à plusieurs kilomètres de distance.

La légende de la vidéo disait : « De tels obstacles ne sont pas des barrières quand il s’agit de leurs trucs préférés… Un gentil géant se tortillant après une collation savoureuse. Ils ont plus de récepteurs olfactifs que n’importe quel mammifère – y compris les chiens – et peuvent flairer la nourriture qui se trouve même à plusieurs kilomètres.

Les utilisateurs de micro-blogging ont passé un moment de gala à réagir à la vidéo. L’un d’eux a écrit : “Il aurait pu sentir la canne à sucre… C’est l’un des aliments préférés de l’animal mignon, énorme et le plus intelligent qu’est l’éléphant.”

