Un éléphant se bat pour traverser la route alors que les spectateurs cliquent sur les selfies, Twitter réagit

D’innombrables vidéos montrent l’harmonie entre les humains et les animaux, et il y a aussi des clips déchirants d’humains perturbant le règne animal. Récemment, une vidéo de quelques spectateurs obsédés par les selfies obstruant le chemin d’un éléphant essayant de traverser une route a fait surface en ligne. Partageant la vidéo, l’officier des Services forestiers indiens (IFS), Surender Mehra, a fouillé les gens et a demandé pourquoi ils mettaient leur vie en danger, puis ont blâmé l’animal.

La vidéo s’ouvre sur un homme essayant de regarder de près l’éléphant, enregistrant le mammifère géant sur son téléphone. L’éléphant est apparu effrayé en traversant la route. Lorsque la caméra a fait un panoramique, des gens se tenaient au milieu de la route en train de capturer l’éléphant.

Le tweet disait : « L’éléphant, même après avoir été un animal géant et fort, n’a jamais l’intention d’avoir un conflit avec les êtres humains… Mais, pourquoi mettons-nous notre vie en danger et ensuite blâmons l’animal ? Comportez-vous de manière responsable, soyez prudent… »

La vidéo originale a été partagée par Supriya Sahu, agent des services administratifs indiens (IAS). Elle a mentionné que l’incident s’est produit à Munnar, Kerala. Elle s’est également moquée des gens pour un selfie et les a appelés “des gens sans cervelle”.

Il ne manque pas de gens insensés qui souhaitent juste risquer leur vie pour un selfie avec un éléphant sauvage.’chakka komban” le #l’éléphant de Munnar, Kerala a la gentillesse de pardonner leur folie alors qu’un observateur forestier dévoué le garde de près pour assurer son passage en toute sécurité pic.twitter.com/VcIAGCXCY0 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 30 octobre 2022

L’officier de l’IAS a également précisé que l’homme sur le scooter dans le clip désormais viral est un observateur forestier de la chaîne Devikulam qui surveille de près l’éléphant.

Il s’agit de préciser que le gars sur le scooter est un observateur forestier dévoué de la gamme Devikulam qui surveille de près l’éléphant. C’est les spectateurs fous de la photo qui sont toujours un problème — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 30 octobre 2022

Les utilisateurs du site de micro-blogging ont réagi à la vidéo. L’un des utilisateurs a déclaré: «C’est bien de connaître les faits. Le public doit être conscient et participer à la conservation. Félicitations à l’observateur.

Bon à savoir les faits. Le public doit être conscient et participer à la conservation. Bravo à l’observateur. — sowmitri (@sowmivr) 30 octobre 2022

Une autre personne a commenté : « Le vrai problème ici, ce ne sont pas les gens stupides, mais l’éléphant qui lutte pour entrer dans les arbres. Besoin de rampes pour eux, il faut des mesures d’atténuation.

Le vrai problème ici, ce ne sont pas les gens stupides, mais l’éléphant qui a du mal à entrer dans les arbres. Besoin de rampes pour eux besoin de mesures d’atténuation @MilindPariwakam https://t.co/mcw1G4xkZT — Balu Pulipaka (@BaluPulipaka) 30 octobre 2022

La vidéo a reçu plus de 26 000 vues depuis qu’elle a été partagée.

