Tout le monde en Inde est un fan possible de Bollywood et si vous pensiez que ce fandom est uniquement limité aux humains, attendez de voir une vidéo d’un éléphant groove sur une chanson. La vidéo désormais virale a été publiée sur une page Instagram intitulée Kerala Elephants et présente une danse géante sur les airs de Namo Namo Shankradu film Kedarnath qui mettait en vedette Sara Ali Khan et feu Sushant Singh Rajput dans les rôles principaux.

On peut voir la défenseuse nommée Lakshmi secouer ses jambes, sa tête, son tronc et sa queue en synchronisation avec l’air de la chanson Superhit. Le message partagé avec la vidéo informait que Lakshmi venait du temple de Kodyaka situé à Karnataka.

La vidéo est appréciée des internautes et a déjà enregistré plus de 6 000 likes sur Instagram. Les gens ont également inondé la section des commentaires de leur belle réaction à la danse de Lakshmi. Complétant les mouvements de danse de Lakshmi, l’un des commentaires des utilisateurs, « Woww, cet éléphant danse encore mieux que moi », tandis qu’un autre a écrit: « L’éléphant le plus mignon que j’ai vu. »

Les vidéos d’animaux viraux sont la dernière tendance, et Internet regorge de vidéos mignonnes et amusantes les mettant en vedette. Les gens adorent ces vidéos, car elles vous font sourire même les jours les plus fatigants et les plus mouvementés.

Une autre vidéo mettant en vedette un buffle dansant était devenue virale sur Internet. Le clip commence avec une femme dansant devant le buffle et demandant à l’animal de se joindre à la danse. Réagissant positivement à la demande, le buffle commence à sauter de haut en bas au rythme des battements. L’animal s’implique tellement dans ses mouvements de danse qu’une couverture posée sur le dos tombe, mais cela n’empêche pas le festival de danse. D’autres personnes dans la vidéo ont pu être vues en train de rire aux mouvements de buffles.

La vidéo proviendrait d’un village de l’Himachal Pradesh.

