Le mâle de 10 ans faisait partie d’un groupe de voyageurs de plus d’une douzaine d’éléphants d’Asie en voie de disparition qui est devenu une sensation internationale le mois dernier. Il s’est détaché des autres vagabonds le 6 juin et est parti seul, parcourant plus de 190 kilomètres en solo.

« Depuis lundi, l’éléphant est entré dans une communauté de la ville de Yuxi, à seulement 300 mètres de l’autoroute Jinhong et à 200 mètres du rail interurbain de Kunyu, ce qui représente un risque élevé pour la sécurité publique », a-t-il ajouté. ont rapporté des responsables de la protection de la faune dans la province méridionale du Yunnan.

L’animal de 1,8 tonne a été tranquillisé et expédié à quelque 280 kilomètres, vers la réserve naturelle nationale de Xishuangbanna, d’où le troupeau est parti il ​​y a des mois pour entamer sa longue marche vers le nord.

Un éléphant d’Asie qui s’est éloigné d’un troupeau qui erre dans les franges sud de la Chine depuis mars 2020 a été renvoyé chez lui. L’animal a parcouru plus de 190 km à lui seul. pic.twitter.com/3LMpwUqsHX – Actualités SCMP (@SCMPNews) 8 juillet 2021

L’avis officiel a déclaré que l’éléphant maintenant réinstallé devait dépendre de la nourriture fournie par les gouvernements locaux ou en se nourrissant dans les villages locaux, avant d’être capturé. Des images diffusées par la chaîne de télévision publique CCTV montraient le taureau paissant dans une forêt et buvant de l’eau.

Le reste du troupeau, qui comprend actuellement 14 éléphants, reste dans les forêts autour de Yuxi. Une équipe créée par le gouvernement local, pour les surveiller et les éloigner des grands centres de population, suit le groupe, qui s’est progressivement déplacé vers le sud ces derniers temps.

Le troupeau a attiré l’attention internationale après s’être approché de la capitale provinciale, Kunming. Leurs progrès ont nécessité une réponse massive du gouvernement provincial, impliquant des évacuations de villages sur leur passage et un groupe de travail de quelque 200 personnes opérant une flotte de drones.

Les éléphants ont causé des dégâts estimés à 1,1 million de dollars lorsqu’ils ont saccagé les réserves de nourriture dans les villages qu’ils ont visités et, à une occasion, ont épuisé les réserves d’alcool d’une colonie.

L’histoire des éléphants errants est rapidement devenue virale à l’échelle mondiale, certains observateurs chinois affirmant que Pékin a « armé » les animaux pour faire une bonne publicité.

La raison exacte pour laquelle les éléphants ont décollé de la réserve naturelle reste un mystère, mais certains experts pensent qu’ils ont ressenti une pression pour partir en raison de la croissance de la population et de la diminution de l’habitat. Les efforts de préservation de la Chine ont aidé à doubler le nombre d’éléphants d’Asie à plus de 300 au cours des trois dernières décennies. Mais la taille des territoires où ils peuvent vivre confortablement dans la nature a diminué de près des deux tiers au cours de la même période où les forêts ont été transformées en plantations.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!