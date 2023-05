Un éléphant pris dans un piège a été équipé d’une énorme prothèse en caoutchouc recyclé

VOICI un éléphant qui ne risque pas d’oublier l’aide qu’il a reçue pour marcher à nouveau après avoir perdu un membre.

Chhouk, 11 ans, a été amputé du pied après avoir été pris dans un piège.

Chhouk l’éléphant d’Asie a dû être amputé d’un pied après avoir été pris au piège alors qu’il était bébé 1 crédit

Le bienfaiteur Cam Whitnall, 27 ans, a déclaré: « Chhouk a une belle vie maintenant » 1 crédit

Il peut maintenant marcher, courir et nager grâce à une prothèse fabriquée à partir de caoutchouc recyclé au Cambodge.

Le bienfaiteur Cam Whitnall, 27 ans, de Broxbourne, Herts, a déclaré: « Il a une belle vie maintenant. »

« C’est un moment vraiment spécial, de voir ce que nous contribuons à conserver et à aider, pas seulement Chhouk mais partout dans le monde. C’est le meilleur sentiment au monde d’aider les animaux.

« Le niveau de soins qu’il reçoit est brillant et il a une belle vie maintenant. Il n’y a pas de meilleure sensation.

Cam et le Paradise Wildlife Park financent une nouvelle prothèse de pied tous les six mois pour Chhouk, qui est fabriquée dans une université au Cambodge.

Ils équipent l’éléphant de prothèses depuis cinq ans.

Il a déclaré: «Parce qu’il grandit toujours, il doit être remplacé souvent et nous avons envoyé des paiements pour couvrir cela.

« Ils sont faits de caoutchouc recyclé et de velcro pour les attacher.

«Ils pèsent environ 20 kg et nous leur avons en fait envoyé un et il se trouve actuellement dans mon bureau.

« Cela nous coûte environ 1 200 £ par an à financer.

« Ils utilisent de la nourriture et un mécanisme de coupure pour le faire tourner et ajuster son corps et sont ensuite en mesure de lui donner un examen approfondi pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes. »