Un éléphant prête une malle pour rendre une chaussure abandonnée par un enfant au zoo de Chine

Le geste courtois d’un éléphant d’un zoo en Chine a pris d’assaut les médias sociaux. Récemment, un bébé a visité le zoo avec son tuteur pour avoir un aperçu de la faune, mais a accidentellement laissé tomber sa chaussure. Pour aggraver les choses, la chaussure est tombée à l’intérieur de l’enceinte du zoo de l’habitat des éléphants. Cependant, un éléphant, témoin de tout l’incident, est intervenu pour sauver la mise. L’animal a ramassé le spectacle du sol et l’a rendu aux gens au-delà de la clôture. L’événement entier a été capturé dans une vidéo et le clip a maintenant créé un énorme buzz sur Internet.

Les images montrent comment un éléphant âgé a vu la chaussure du bébé tomber à l’intérieur de l’enclos. L’animal s’est immédiatement dirigé vers le spectacle et a tenté de le ramasser avec sa trompe. Au début, on peut voir que l’éléphant a rencontré des difficultés pour ramasser les chaussures en raison de sa taille. Mais quand il l’a complètement saisi, l’éléphant l’a sécurisé dans sa trompe et l’a soulevé. Il a étendu sa trompe au-delà de la clôture pour les enfants qui attendaient patiemment que la créature passe sur la chaussure. Une fois que la chaussure a été rendue en toute sécurité à son propriétaire, l’éléphant a également été récompensé. À la fin, l’animal est vu en train de recevoir une poignée d’herbe comme friandise pour la journée par le visiteur du zoo.

La séquence a été partagée sur Instagram avec la légende : « Cet éléphant était jusqu’à la… défense. L’animal a rendu une chaussure d’enfant après qu’elle soit tombée dans l’enclos de son zoo dans l’est de la Chine. Regardez le clip viral ci-dessous :

La vidéo virale a recueilli plus d’un million de likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’amoureux des animaux a également bombardé la vidéo de commentaires d’appréciation. Alors que l’un d’eux écrivait : « Quand les animaux sont meilleurs pour nettoyer que les humains », un autre a ajouté : « Ils sont tellement intelligents ! Un utilisateur a dit : « Mon cœur ne peut pas le supporter », et un autre a commenté : « Les éléphants sont tellement adorables.

Pendant ce temps, beaucoup de ceux qui sont contre le fait de garder les animaux piégés à l’intérieur d’un zoo ont également exprimé leur plaidoyer pour la libération des animaux dans la section des commentaires. Un internaute a partagé : “Aussi mignon que cela soit, les éléphants sont des êtres intelligents et ne méritent pas d’être derrière les barreaux.” Un autre a exprimé: «Déchirant. Sans liberté et montre toujours de la gentillesse. Un autre s’est joint pour ajouter : “Il ne mérite pas d’être dans un enclos.”

La vidéo virale proviendrait d’un zoo situé dans la province du Shandong en Chine.

