Un éléphant peut-il poursuivre en justice pour quitter un zoo ? Le plus haut tribunal du Colorado doit maintenant trancher

BOULDER, Colorado — Cinq éléphants d’un zoo du Colorado pourraient un jour intenter une action en justice pour leur liberté, si la Cour suprême de l’État se range du côté d’un groupe de défense des droits des animaux et les déclare « personnes » au sens de la loi. Mais d’abord, les juges ont posé quelques questions sur les chats et les chiens.

« Comment puis-je savoir quand ça s’arrête? » La juge Melissa Hart a déclaré lors de l’audience de jeudi qu’elle se demandait si cette décision pourrait un jour conduire à l’émancipation des animaux de compagnie. L’enjeu est de savoir si les éléphants du zoo de Cheyenne Mountain doivent être traités comme des personnes au regard de la loi. C’est une question posée à plusieurs reprises mais sans jamais vraiment répondre.

Le NonHuman Rights Project affirme que les éléphants – Missy, Kimba, Lucky, LouLou et Jambo – devraient pouvoir recourir à une procédure de longue date, principalement destinée aux prisonniers, pour contester leur détention. Le groupe affirme que les animaux, nés à l’état sauvage en Afrique, montrent des signes de lésions cérébrales, car le zoo est essentiellement une prison pour ces créatures intelligentes et sociales, connues pour parcourir des kilomètres par jour. Ils veulent que les animaux soient relâchés dans l’un des deux sanctuaires d’éléphants accrédités aux États-Unis, car le groupe ne pense plus pouvoir vivre à l’état sauvage.

Le groupe a intenté une action en justice sans succès en 2022 au nom d’un éléphant du zoo du Bronx nommé Happy. Le plus haut tribunal de New York a statué que Happy, tout en étant intelligent et méritant de compassionne peut pas être considérée comme une personne illégalement séquestrée ayant la capacité de présenter une demande de libération.

Selon le jugement rendu à New York, accorder de tels droits à un éléphant « aurait un énorme impact déstabilisateur sur la société moderne ».

Le zoo de Cheyenne Mountain affirme que déplacer les éléphants et potentiellement les placer avec de nouveaux animaux serait cruel à leur âge, pouvant causer un stress inutile. Il affirme qu’ils ne sont pas habitués à vivre dans des troupeaux plus importants et, d’après son expérience, ils n’ont pas les compétences ni le désir d’en rejoindre un.

Les juges rendront leur décision dans les semaines ou mois à venir.

Lors de l’audience, l’avocat du groupe, Jake Davis, a exhorté les juges à se concentrer sur les cinq « individus » qu’il représente. Il leur a demandé de décider que les éléphants peuvent déposer une requête en habeas corpus et renvoyer l’affaire devant un tribunal inférieur, qui examinera la requête et décidera si les animaux doivent quitter le zoo. Cependant, il a déclaré que les animaux domestiques comme les chiens, qui sont habitués à se prélasser sur le canapé, appartiennent à une catégorie très différente de celle des animaux sauvages.

La juge Maria Berkenkotter a déclaré que Davis avait décrit « magnifiquement et douloureusement » le comportement de balancement des éléphants, qui, selon le groupe, montre une détresse. Mais elle se demande si le groupe devrait plutôt essayer de modifier la loi au niveau législatif de l’État ou adopter une mesure électorale pour protéger les éléphants.

La juge en chef Monica Marquez a insisté auprès de l’avocat du zoo sur un point principal soulevé par le groupe de défense des droits des animaux : le droit à l’habeas corpus a été étendu au fil des années, notamment aux personnes réduites en esclavage et aux femmes mariées de manière abusive.

Toutes ces extensions ont été faites à des êtres humains, a rétorqué John Suthers, ancien procureur américain et procureur général du Colorado qui représentait le zoo. Il a évoqué le cas de Happy à New York, où les juges ont statué que le droit de contester la détention appartient aux êtres humains parce que ce sont des êtres humains qui peuvent être tenus responsables devant le système judiciaire.

« Ce tribunal, aucun tribunal n’est le lieu approprié pour ce qu’ils tentent d’accomplir », a-t-il déclaré.