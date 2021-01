Un éléphant nourri avec force de l’alcool par les propriétaires du Jharkhand, sauvé par des fonctionnaires du département des forêts

Le Département des forêts de Jharkhand et Wildlife SOS ont sauvé un éléphant de 40 ans, « Emma », qui a été nourri de force par ses propriétaires abusifs pour la garder sous contrôle et l’utiliser pour mendier.

Le département des forêts de Jharkhand a accusé les propriétaires de violation des lois sur la faune et de négligence grave.

Le gouvernement du Jharkhand a décidé d’envoyer l’animal au centre de conservation et de soins des éléphants géré par Wildlife SOS à la frontière Agra-Mathura où elle est soignée.

Un responsable a déclaré que l’éléphant avait été victime de la traite et forcé de parcourir plus de 300 miles à travers les frontières de l’État jusqu’au Jharkhand.

Les vétérinaires du centre ont déclaré: « En raison d’années d’abus, Emma souffrait d’arthrose douloureuse et chronique, de maladie dégénérative des articulations, de coussinets plantés de verre tranchant, de métal et de fragments de pierre. Des décennies de malnutrition ont détérioré son état de santé et l’ont laissée fragile. «

L’éléphant était régulièrement utilisé pour la mendicité, la procession religieuse, les cérémonies de mariage, les promenades touristiques et d’autres activités que ses propriétaires trouvaient lucratives. La nuit, elle était étroitement retenue, l’empêchant de s’allonger et de se reposer. Elle a été nourrie avec un régime alimentaire malsain composé de bonbons et d’aliments frits, ce qui a gravement compromis son immunité et sa santé.

Pour la faire travailler, Emma a été gavée d’alcool brut de campagne. Interrogés, ses propriétaires ont répondu qu’ils ne pouvaient pas se permettre un traitement médical approprié.

Souvent, les éléphants captifs reçoivent de l’alcool et du tabac par leurs propriétaires comme remède à la maison pour lutter contre les problèmes de santé, cependant, les éléphants ne peuvent pas métaboliser l’alcool et il est même toxique pour l’animal. Une telle insensibilité peut également provoquer l’ivresse, ce qui pourrait entraîner l’éléphant rampant dans une zone surpeuplée, mettant en danger la vie de passants innocents.

Conduit à l’hôpital des éléphants après que les gardiens en chef de la faune des États du Jharkhand et de l’Uttar Pradesh aient délivré des autorisations écrites pour permettre le transport immédiat du pachyderme malade, l’animal est maintenant pris en charge par le personnel qualifié.

Un examen préliminaire par le vétérinaire de Wildlife SOS a révélé que l’éléphant continuait à soulever ses membres antérieurs à une fréquence anormale pour compenser la douleur intense dans ses jambes causée par des années d’abus entraînant une maladie dégénérative des articulations des membres antérieurs.

Ilayaraja, directrice adjointe des services vétérinaires de Wildlife SOS, a déclaré: « Il est extrêmement douloureux pour l’éléphant de se tenir debout sur ses pieds délicats et sensibles. Nous avons extrait des morceaux de verre, de métal et de pierre incrustés dans ses coussinets qui ont provoqué une inflammation des membres antérieurs. . «

Raghunath Mishra, IFS – Officier forestier divisionnaire, Mathura a déclaré: « Nous sommes convaincus que l’éléphant est entre de bonnes mains de l’équipe de Wildlife SOS et qu’elle recevra des soins et des traitements intensifs à l’hôpital des éléphants. »

Bimal Lakra, IFS – Officier forestier divisionnaire, Ranchi a déclaré: « L’éléphant a été illégalement transporté à travers les frontières de l’État et a été saisi par le Département des forêts pour des raisons de documents non valides. En raison de la détérioration de sa santé, il a été décidé que l’éléphant serait transféré d’urgence à l’hôpital des éléphants. «