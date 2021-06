Un éléphant loyal fait ses adieux à Mahout après que le maître aimant a succombé au cancer au Kerala

C’était un adieu rare. Lorsque Pallat Brahmadathan vint faire ses adieux à son maître Omanachettan, qui l’avait soigné depuis près d’un quart de siècle, tous ceux qui se rassemblaient dans les lieux pleurèrent. Brahmadathan est un éléphant et Omanachettan était son cornac. Pour Brahmadathan, Kunnakkad Damodaran Nair alias Omanachettan car il était affectueusement adressé, originaire de Lakkattoor près de Kottayam, était un compagnon de jeu plus qu’un cornac. Lui, qui s’occupe des éléphants depuis plus de six décennies, est décédé jeudi matin des suites d’un cancer. Il avait 74 ans.

Il était l’un des rares cornacs à aimer et à soigner les éléphants et à leur rendre leur affection. Selon les amoureux des éléphants à travers l’État, Omanachettan n’a jamais battu même les éléphants les plus désobéissants.

Brahmadathan et Omanachettan étaient des habitués des festivals importants du temple de l’État. Le tusker ainsi que le cornac étaient également un chouchou des amoureux des éléphants.

Leur dernière apparition publique était le Thrissur Pooram. Apprenant la nouvelle de la disparition d’Omanachettan, Pallad Rajesh et Manoj, les propriétaires et frères de Brahmadathan, ont emmené l’éléphant de Melampara à la maison d’Omanachettan, à une vingtaine de kilomètres.

Les proches et les indigènes ont fondu en larmes lorsque le défenseur a soulevé sa trompe et s’est incliné près du corps d’Omanachettan allongé sur la véranda de la maison, attendant la crémation après les derniers rites sous restrictions dues au protocole de confinement.

Lorsque Rajesh, fils d’Omanachettan, a attrapé la trompe de l’éléphant et a pleuré, les yeux du pachyderme étaient également devenus humides, ce qui a rendu les gens émus. L’éléphant s’est tenu devant le corps pendant environ cinq minutes, puis s’est retiré. Ensuite, le corps a été emmené à la crémation.

