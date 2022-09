Les médias sociaux regorgent de clips sur ce qui implique l’intrusion de l’humanité dans la faune et vice-versa. Une vidéo qui a été partagée par l’officier du Service administratif indien (IAS), Supriya Sahu, sur Twitter vient s’ajouter à la vaste collection.

Le clip montre un éléphant chargeant vers un véhicule lors de ce qui ressemble à un safari dans la jungle. Le tusker géant est vu se diriger vers le véhicule à un rythme rapide alors que la voiture fait marche arrière pour échapper à la colère du mammouth. La colère du mastodonte est évidente par le bruit de trompette qu’il provoque en courant vers la jeep remplie de touristes.

À un moment de la vidéo, l’éléphant s’approche de manière effrayante du véhicule, ce qui augmente le niveau de panique parmi le touriste assis dans la jeep. Le conducteur, gardant son calme, continue de rouler en face du mammifère. Les touristes poussent un soupir de soulagement après que l’éléphant a abandonné et se dirige dans une autre direction. Le véhicule s’immobilise donnant un répit aux spectateurs.

Partageant la vidéo, l’officier Sahu, dans la légende, a écrit : “On me dit que c’est à Kabini”. Kabini se trouve aux Kerala. Elle a ajouté: “Chapeau au conducteur qui gère habilement la situation avec un esprit cool est louable.”

On me dit que c’est à Kabini ! Chapeau au chauffeur 🫡 une gestion habile de la situation avec un esprit cool est louable. Source – partagée par un ami pic.twitter.com/rfCQbIjK1T — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 8 septembre 2022

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 3 000 vues et plusieurs milliers de likes et de commentaires. Un utilisateur, réagissant à la vidéo, a déclaré: “Rester calme est la première étape pour résoudre tout problème.”

Rester calme est la première étape pour résoudre tout problème. https://t.co/L4ntHpusAH — Virendra 🇮🇳 (@twit_virendra) 10 septembre 2022

Un autre l’a comparé aux scènes de la célèbre série de films Jurassic Park.

C’est exactement comme Jurassic Park… https://t.co/CGCrcmhqff – Rachid (@rasheedsmg) 10 septembre 2022

Chiming in un utilisateur a commenté quelque chose de similaire.

Spielberg est un génie. Cela ressemble exactement à Jurassic Park. L’imaginer dans l’esprit et le capturer pour l’écran n’est pas un petit effort https://t.co/HtelmO9XgY – @lost_Sparrow (@cap_lostsparrow) 9 septembre 2022

« Waouh, c’était proche ! Un bon rappel sur pourquoi il ne faut pas trop s’approcher des animaux sauvages et comment la faune doit être appréciée – de loin!” a déclaré cet utilisateur.

Cet utilisateur, comme l’officier Sahu, a félicité le chauffeur et a écrit : “Chapeau au chauffeur calme.”

Chapeau au chauffeur calme d’esprit https://t.co/ooLecp9dX2 — Diwakar (@bh_dwalker) 9 septembre 2022

Les animaux sont connus pour afficher des comportements violents s’ils sentent que leur territoire est envahi ou empiété. Quelque chose de similaire a dû se produire dans cet incident. Que pensez-vous de ceci?

