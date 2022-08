Un éléphant donne naissance dans le parc national du Kenya, un troupeau célèbre

Donner naissance à une nouvelle vie est extrêmement spécial pour toutes les espèces. Mais en plus d’être un moment joyeux, il est extrêmement douloureux pour la mère de mettre au monde un enfant, humains comme animaux. Dans une vidéo qui fait le tour d’Internet, on peut voir une mère éléphante accoucher dans le parc national du Masai Mara et cela a fasciné les internautes. Le clip de 59 secondes a été partagé sur Twitter par un compte nommé Gabriele Como.

“Un éléphant accouche dans la réserve du Masai Mara au Kenya”, lit-on dans la légende de la vidéo. Il a reçu plus de 10 millions de vues maintenant avec 3,6 lakh likes. Les visuels montrent la mère éléphant debout seule essayant d’abord de pousser le veau hors de son corps. À la fin, un troupeau d’éléphants vient protéger le nouveau-né.

Une éléphante met bas dans la réserve du Masai Mara au Kenya pic.twitter.com/S2fgl8fm5K — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) 15 août 2022

Appréciant l’animal, un utilisateur a écrit: “Les éléphants sont quelque chose de spécial.” Il a également partagé une vidéo d’une mère éléphant sauvant son bébé qui s’est noyé dans le zoo de Séoul.

« Ils se rassemblent tous et s’entourent pour protéger le bébé. C’est la vie d’éléphant. Ce sont des créatures sociales si intelligentes, attentionnées et axées sur la famille », a déclaré un autre utilisateur.

« C’est vraiment cool comme tous les autres éléphants accourent pour saluer le nouveau. Et ils sont chassés pour l’ivoire… terrible », a lu un autre commentaire faisant l’éloge de l’animal géant mais exprimant en même temps des inquiétudes quant à leur chasse.

Certains commentaires ont également montré que les internautes étaient curieux de savoir comment les animaux donnent naissance. « Pourquoi n’est-ce pas si facile pour les humains ? Pourquoi ne pouvons-nous pas marcher presque immédiatement ? » dit un utilisateur.

La réserve nationale du Masai Mara offre des vues à couper le souffle et une faune abondante. Il est situé dans le sud-ouest du Kenya et couvre une superficie de 1 510 km2 (583 milles carrés).

De tous les mammifères, les éléphants ont la période de gestation la plus longue. Les grossesses chez ces gentils animaux géants durent plus d’un an et demi environ 95 semaines environ.

