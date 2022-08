Un éléphant déchire son maître-chien en deux en Thaïlande après avoir travaillé dans une chaleur extrême : rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un éléphant a déchiré son maître en deux avec ses défenses dans le sud de la Thaïlande la semaine dernière après avoir été obligé de transporter du bois par temps chaud, selon un rapport.

Le corps de Supachai Wongfaed, 32 ans, a été retrouvé dans une mare de sang après que la police est intervenue dans une plantation de caoutchouc dans la province de Phang Nga, a rapporté le journal thaïlandais Thaiger.

La police a déclaré qu’un éléphant mâle de 20 ans nommé Pom Pam a poignardé l’homme avec ses défenses à plusieurs reprises, déchirant son corps en deux.

Une enquête préliminaire a déterminé que Supachai avait amené l’éléphant pour transporter du bois à la plantation ce matin-là, a rapporté le média, citant la police.

FLORIDE DRONE VIDÉO CAPTURE UN NAGEUR LUTTANT CONTRE UN ALLIGATOR

La police a déclaré que le temps chaud avait peut-être rendu l’animal “fou” et avait attaqué l’homme.

Les agents de l’élevage ont dû endormir l’éléphant avec une fléchette à plus de 1 600 pieds de distance afin que le corps de Supachai puisse être récupéré, selon le rapport.

Un autre incident s’est produit le mois dernier dans la province de Nakhon Sri Thammarat. La police soupçonne que l’éléphant, dans ce cas, était stressé par le travail, a poignardé à mort son maître et s’est tenu au-dessus de son cadavre pendant des heures, a rapporté le média.

Duncan McNair, PDG de l’association caritative Save The Asian Elephants, a déclaré à Newsweek que les éléphants d’Asie souffrent psychologiquement et physiquement lorsqu’ils sont brisés et forcés de travailler dans des activités extrêmes comme l’exploitation forestière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“[It] est un autre rappel brutal que les éléphants d’Asie sont et restent toujours des animaux sauvages qui peuvent attaquer et tuer lorsqu’ils sont maltraités ou trop stressés par les humains », a déclaré McNair.

Bien que la pratique consistant à utiliser des éléphants d’Asie pour transporter des grumes ait été interdite en Thaïlande en 1989, elle se produit toujours dans certaines parties du pays, selon le point de vente.