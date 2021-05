Un éléphant coincé dans un fossé sauvé à l’aide d’une excavatrice à boue dans la réserve de tigres de Bandipur

Un éléphant adolescent s’est récemment retrouvé coincé dans une flaque de boue fraîche dans la réserve de tigres de Bandipur située dans le Karnataka. Des fonctionnaires du département des forêts ont été appelés pour sauver l’éléphant. Le mammifère en détresse qui était sur le dos et qui avait du mal à sortir de lui-même a finalement été poussé hors du fossé à l’aide d’un chargeur JCB. La mission de sauvetage inhabituelle a été capturée dans une vidéo qui est depuis devenue virale sur Internet.

La vidéo de 45 secondes a été publiée sur Twitter par le responsable officiel de la réserve de tigres de Bandipur et représente une éléphant femelle luttant pour sortir d’une flaque de boue fraîche dans la chaîne de Moleyur de la réserve. Le jumbo avait du mal à sortir de la mare de boue car il était incapable de se tenir debout sur ses quatre pattes. Faisant le point sur la question, les responsables ont décidé d’utiliser une excavatrice JCB et ont aidé à sortir l’animal de sa misère. Avec l’aide de la puissante machine, l’éléphant a finalement pu trouver ses pieds et se tenir droit avant de sortir lentement du fossé.

La vidéo a également été partagée par Ramesh Pandey, un officier du Service des forêts indiennes qui l’a tweeté avec la légende: «Parfois, une mauvaise posture associée à un poids lourd dans un sol boueux peut rendre un éléphant impuissant.» Il a en outre remercié l’équipe forestière de la réserve de tigres de Bandipur. pour avoir rendu une aide opportune à la créature innocente car elle était épuisée. Il a également félicité l’équipe de sauvetage.

Parfois, une mauvaise posture associée à un poids lourd dans un sol boueux peut rendre un éléphant impuissant. Merci aux fonctionnaires et au personnel de @Bandipur_TR pour un coup de coude opportun à l’éléphant femelle. Elle était épuisée. Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce sauvetage. VC: BTR pic.twitter.com/Sx2e6tZiTm– Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) 16 mai 2021

Le clip a reçu environ 73 000 vues à ce jour et suscite des réactions positives de la part des Twitterati. Alors que certains apprécient l’équipe de secours pour ses efforts louables, d’autres se sentent émus par l’animal innocent en détresse.

L’un des utilisateurs a partagé une autre vidéo avant l’arrivée des agents de sauvetage. Partageant la vidéo, il a écrit: « Quelques instants avant ce grand sauvetage, l’éléphant se battait dur. » animal.

