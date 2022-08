Un éléphant blanc rare né au Myanmar apporte de la joie dans un pays à majorité bouddhiste

Un éléphant blanc rare est né dans l’ouest du Myanmar, ont annoncé mercredi les médias officiels, dévoilant ce que beaucoup dans ce pays à majorité bouddhiste considèrent comme une créature de bon augure. Né le mois dernier dans l’ouest de l’État de Rakhine, le bébé pèse environ 80 kilogrammes (180 livres) et mesure environ 70 cm (deux pieds et demi) de hauteur, selon le journal Global New Light of Myanmar.

Des images diffusées par la télévision d’État montraient le tusker tot suivant sa mère jusqu’à une rivière et lavé par ses gardiens, puis se nourrissant d’elle.

La mère – une femme de 33 ans appelée Zar Nan Hla – est détenue par la Myanma Timber Enterprise dans l’État de Rakhine, a déclaré le Global New Light, ajoutant que le bébé possédait sept des huit caractéristiques associées aux rares éléphants blancs.

“Des yeux nacrés, un dos en forme de branche de plantain, des cheveux blancs, une queue distinctive, des signes de bon augure sur la peau, cinq griffes sur les pattes avant et quatre sur les pattes arrière et de grandes oreilles”, a rapporté le journal.

Les utilisateurs des médias sociaux ont publié pour la première fois la naissance de l’éléphant – qui n’a pas encore été nommé – à la fin du mois dernier.

Historiquement, les éléphants blancs étaient considérés comme extrêmement propices dans la culture de l’Asie du Sud-Est, et les anciens dirigeants de la région en ont acquis autant qu’ils le pouvaient pour augmenter leur fortune.

Mais le coût ruineux de garder les bêtes dans un style somptueux approprié a donné naissance à l’expression moderne dans laquelle un «éléphant blanc» est une possession inutile, bien que belle.

Il y a actuellement six éléphants blancs en captivité dans la capitale militaire Naypyidaw, selon les médias officiels – principalement de l’État de Rakhine et de la région sud d’Ayeyarwady.

Alors que le Myanmar était sous le choc d’un coup d’État militaire l’année dernière et de sa répression sanglante contre la dissidence, la réaction de nombreux médias sociaux a été étouffée ou sceptique.

“Suis-je daltonien si ça me semble juste marron?” posté un utilisateur.

“Les éléphants n’étaient importants que dans les époques anciennes”, a déclaré un autre.

“Maintenant, le pauvre éléphant devra aller en prison.”

