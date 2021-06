Un éléphant affamé brise le mur d’une cuisine dans une maison pour chercher de la nourriture en Thaïlande

Un éléphant en Thaïlande a fait les gros titres avec ses talents de chasseur de nourriture assez dangereux. L’animal géant a été vu par effraction dans une maison, littéralement, dans le village de Chalermkiatpattana, dans le sud de la Thaïlande, dimanche aux petites heures du matin, alors qu’il cherchait de la nourriture. Selon les rapports, le résident Ratchadawan Puengprasoppon a été réveillé par le bruit de l’effraction de l’éléphant. Alors qu’elle allait vérifier la source de toutes les perturbations, elle a découvert la tête d’un éléphant poussant à l’intérieur de son mur de cuisine cassé alors qu’il cherchait de la nourriture avec son défense.

Perplexe face à la situation, Ratchadawan a enregistré la vidéo qui est maintenant devenue virale. La vidéo montre l’éléphant à la recherche de quelque chose à manger et on le voit courir sa défense à travers les armoires de la cuisine dans l’espoir de découvrir quelque chose.

Selon un rapport de The Guardian, l’éléphant mâle nommé Boonchuay réside dans le parc national de Kaeng Krachan en Thaïlande et a visité le village de Chalermkiatpattana à plusieurs reprises. Ce n’était clairement pas la première fois que Boonchuay venait chercher de la nourriture. Itthipon Thaimonkol, le directeur du parc, a déclaré que l’éléphant venait assez souvent visiter la région. Itthipon a ajouté que les éléphants rendent toujours visite lorsqu’il y a le marché local car ils peuvent sentir la nourriture. Dans la vidéo enregistrée par Ratchadawan, l’animal intelligent extrait un sac en plastique de nourriture et commence à le grignoter.

Au lieu de chercher de la nourriture dans la forêt, les éléphants de Thaïlande ont changé de comportement en visitant les maisons humaines pour les repas. Selon DailyMail, Ratchadawan a déclaré avoir parlé aux agents locaux de la faune qui lui ont dit de ne pas garder de nourriture dans la cuisine car l’odeur attire les éléphants. Les dommages causés par Boonchuay dans sa récente quête de la chasse aux collations de minuit ont coûté à la famille 500 000 Baht (Rs 11,70 286) à réparer. Ratchadawan a déclaré qu’elle avait trouvé l’incident assez amusant, mais maintenant elle est également très inquiète que Boonchuay puisse revenir pour plus de nourriture à l’avenir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici