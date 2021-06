Un éléphant à Guwahati laisse les internautes perplexes après avoir englouti un casque en vidéo

Une vidéo virale d’un éléphant sauvage mangeant un casque a étonné Internet. Dans le clip, on peut voir un éléphant sauvage ramasser un casque sur un vélo garé et l’avaler. L’incident a eu lieu dans le camp militaire de Satgaon près de Narangi à Guwahati. Il était susceptible d’être abattu par le propriétaire du vélo dont le casque était accroché au guidon. On peut entendre les téléspectateurs dire que le jumbo briserait le casque, mais ce qu’il a fait a choqué tout le monde. Le propriétaire peut également être entendu en train de dire: « Mera toh casque he chala gaya, baba dedijiye casque, ab kaise jaunga mai. » La séquence virale a été partagée par un utilisateur de Twitter nommé Rahul Karmakar.

La vidéo a récolté 1700 vues et de nombreux commentaires en quelques heures seulement. Plusieurs utilisateurs sont impatients de savoir ce que le jumbo a fait après avoir réalisé que ce n’est pas une chose comestible. Certains utilisateurs ont espéré que le casque n’endommagerait pas le jumbo. Selon les rapports, les éléphants sauvages sortaient souvent du sanctuaire de faune d’Amchang à proximité et entraient dans le camp militaire à la recherche de nourriture.

Plus tôt en 2019, un tusker a été aperçu en train d’errer sur la route GS bondée de Guwahati. Le jumbo s’est éloigné du sanctuaire de faune d’Amchang à la recherche de nourriture. L’animal a bloqué la circulation pendant une heure sur la route très fréquentée avant de retourner dans la zone forestière. Selon le rapport, le jumbo a parcouru plus de 25 km du sanctuaire au siège du Congrès Rajiv Bhavan à ABC Point. La police locale et les gardes forestiers ont tenté de détourner le tusker dans une direction différente en dressant de petites barricades. Les responsables forestiers ont réussi à tranquilliser l’éléphant. Il a également été observé dans les quartiers de Ganeshguri et Hengrabari de la ville.

Le sanctuaire de la faune d’Amchang est situé à l’est de la ville de Guwahati dans l’Assam. Il a une population de plus de 50 éléphants.

