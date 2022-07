Un élément clé de la courbe des taux suit le rythme de la clôture la plus plate depuis 2007

Le 2 ans a perdu plus de 8 points de base pour s’échanger à 2,985 % mais est resté au-dessus du bon du Trésor à 10 ans, qui a chuté de 9 points de base à 2,9 %. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans s’est échangé en baisse de 8 points de base à 3,098 %. Les rendements évoluent à l’inverse des prix et un point de base est égal à 0,01 %.

Les rendements du Trésor américain ont baissé mardi alors que la courbe des taux 2 ans/10 ans étroitement surveillée est restée inversée et était sur le point de connaître sa clôture la plus plate depuis 2007.

L’élargissement de l’écart entre le 2 ans et le 10 ans signale un “avertissement de récession très clair”, surtout s’il atteint 15 points de base, a écrit Tom Essaye de The Sevens Report.

“En bout de ligne, l’écart 10s-2s commence à manquer de temps pour redevenir positif et continuer simplement à avertir d’une croissance stagnante. S’il reste négatif et continue de baisser, c’est un signal clair de récession de 10s-2s et ce serait nous rendre plus défensifs dans les allocations d’actions », a-t-il écrit.

Par ailleurs, les traders se sont préparés aux chiffres clés de l’inflation et aux bénéfices des grandes banques qui devraient être publiés plus tard cette semaine. L’indice des prix à la consommation de juin, dont la publication est prévue mercredi, devrait montrer une inflation globale en hausse au-dessus du niveau de 8,6 % de mai.

Le dollar, qui a progressé de près de 13 % cette année, a atteint un sommet en deux décennies, l’or ayant atteint son plus bas niveau depuis fin septembre.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a commencé son voyage au Moyen-Orient, qui comprend une visite en Arabie saoudite et des réunions avec les dirigeants de l’OPEP dans le but de faire pression pour une augmentation de la production de pétrole afin de faire baisser les prix.

Les rendements avaient bondi vendredi après le rapport sur l’emploi de juin, en supposant que la Réserve fédérale américaine sera plus agressive avec sa trajectoire de hausse des taux alors que la masse salariale non agricole a augmenté de 372 000 le mois dernier, selon le Bureau of Labor Statistics. Les économistes ont prédit que l’économie américaine créerait 250 000 emplois, selon le Dow Jones.

—Matt Clinch de CNBC a contribué à ce rapport.