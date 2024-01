Un électricien du Massachusetts développe une technologie pour prévenir les surdoses mortelles

“C’est comme une mini machine à voyager dans le temps”, a déclaré King lors d’une vérification de maintenance de routine sur l’un de ses systèmes. “Cela vous donne la possibilité de revenir en arrière de quelques minutes et de sauver la vie de quelqu’un.”

Les systèmes utilisent des capteurs de mouvement à ultrasons et infrarouges équipés de minuteries capables de détecter les moindres mouvements du corps depuis le moment où une personne entre dans une pièce jusqu’à sa sortie. Si le moniteur ne détecte pas de mouvement pendant un laps de temps défini, une alarme se déclenche et une équipe médicale d’urgence peut intervenir.

Le moniteurs de sauvetage peuvent aller partout, même s’ils se sont révélés particulièrement efficaces dans les toilettes publiques, qui ont a longtemps fonctionné comme sites propices à la consommation de drogues illicites. Accessibles mais isolées et exemptes de caméras de surveillance, ces toilettes font partie des rares endroits publics où les toxicomanes sont hors de vue lorsqu’ils se défoncent. Pourtant, l’isolement des toilettes les rend également mortelles : les personnes qui s’effondrent à cause d’une insuffisance respiratoire peuvent passer inaperçues pendant des heures, affirment les spécialistes de la réduction des risques et les agents de santé de première ligne.

King a installé son premier système dans une clinique de santé de Boston il y a près de sept ans, pensant qu’il s’agissait d’un projet ponctuel. Pourtant, depuis lors, l’offre de drogues illicites en Nouvelle-Angleterre et dans tout le pays est devenue de plus en plus dangereuse, avec le puissant Fentanyl, un opioïde synthétique la conduite automobile enregistre des décès par surdose année après année. En 2022, les décès par surdose dans le Massachusetts ont atteint 2 359 — le plus élevé jamais enregistré et plus du triple du nombre d’il y a dix ans.

À mesure que les surdoses ont augmenté, la demande pour les moniteurs et le savoir-faire technique de King a également augmenté.

La popularité croissante de ces appareils reflète la nature désastreuse d’un crise d’overdose incessante cela coûte la vie à environ 300 Américains par jour et le manque d’espaces sûrs et hygiéniques pour les utilisateurs. “C’est une solution désespérée et terrible”, a déclaré Jessie Gaeta, médecin et ancienne directrice médicale du Programme de soins de santé de Boston pour les sans-abri, parmi les premiers à adopter les systèmes de capteurs de mouvement. “Bien sûr, c’est mieux que de ne pas avoir de capteurs, mais c’est tellement en dessous de ce que les gens méritent et ont besoin.”

Utilisée depuis longtemps dans les systèmes d’alarme commerciaux, cette technologie est simple à utiliser.

Installez un détecteur de mouvement de la taille d’une alarme incendie au plafond des toilettes. Dès que quelqu’un entre dans la pièce et ferme la porte, le détecteur de mouvement s’allume. S’il ne détecte aucun mouvement pendant 2 minutes et 45 secondes, une alarme aiguë retentit et une lumière stroboscopique clignote au-dessus de la porte, alertant les personnes à proximité d’une probable surdose. Un personnel qualifié peut alors forcer la porte et administrer naloxoneles médicaments contre le surdosage et d’autres soins d’urgence, selon une vidéo récente et une description des appareils dits « de salle de bain sécurisée » par Nouvelles STATla publication sœur du Globe consacrée à la science et à la technologie.

Les fausses alarmes sont inévitables. Dans les refuges pour sans-abri, a noté King, il est courant que les gens soient si épuisés lorsqu’ils reviennent des éléments qu’ils s’endorment dans les toilettes, déclenchant ainsi les alarmes. D’autres fois, les gens s’évanouissent après avoir bu de l’alcool ou restent simplement assis si longtemps sur les toilettes, lisant ou regardant leur téléphone, que les capteurs ne parviennent pas à détecter les mouvements, a déclaré King.

Mais à chaque nouvelle installation, davantage de vies sont sauvées. La Commission de santé publique de Boston estime qu’au moins 75 surdoses potentiellement mortelles dans les salles de bains de son refuge pour sans-abri ont été évitées depuis avril dernier grâce aux alarmes déclenchées par les systèmes King, qui coûtent entre 8 000 et 9 000 dollars par salle de bain, tant pour l’équipement que pour l’installation.

“C’est un outil vital”, a déclaré Gregory Grays-Thomas, directeur du Bureau des services aux sans-abri de la Boston Public Health Commission, qui a équipé trois de ses refuges avec les systèmes King. « Nous ne pouvons jamais être conscients à 100 % de ce qui se passe dans tous nos espaces, en particulier lorsque les gens sont sans abri et ont peu d’options en matière d’espace privé. »

Aujourd’hui, d’autres, inspirés par les travaux de King, cherchent des moyens d’étendre cette technologie. Basé à Vancouver, en Colombie-Britannique Coopérative technologique courageuse a installé moniteurs similaires dans plus de 50 sites en Amérique du Nord, et a récemment obtenu un contrat du Rhode Island pour déployer l’équipement dans jusqu’à 100 sites à travers l’État, y compris des zones identifiées comme des « points chauds » pour les surdoses. Brave a déployé les capteurs dans divers contextes, notamment les salles de bains des bibliothèques publiques, les centres de transport en commun, les cafés et les centres commerciaux.

« Mon rêve est que ces capteurs soient installés dans toutes les toilettes publiques de chaque station-service, A&W, Tim Horton’s [coffee shops], et McDonald’s à travers le continent », a déclaré Oona Krieg, directrice de l’exploitation chez Brave Technology. « Quand on regarde combien de personnes utilisent [drugs] au quotidien, et qu’ils l’utilisent seuls et à risque, cela va de soi.

Doux mais intense, King a déclaré qu’il était devenu « obsédé » par l’idée de faire fonctionner la technologie après une visite dans une clinique de santé du South End gérée par Boston Health Care for the Homeless en 2016. Il venait de terminer un travail électrique de routine lorsqu’un administrateur de l’établissement l’a pris à part et lui a demandé s’il connaissait un moyen de câbler les toilettes pour détecter les surdoses, qui se produisaient au rythme de cinq par semaine à la clinique, a déclaré King.

King s’est investi dans le projet. Il a équipé le sous-sol de sa maison d’Andover de détecteurs de mouvement et de circuits de relais électriques, équipements qu’il avait autrefois utilisés sur les systèmes d’alarme qu’il avait installés dans les banques. Il a ensuite parlé à des médecins, des infirmières et des gardiens pour comprendre ce qui arrive à une personne qui fait une surdose, même en mimant l’expérience dans son chantier au sous-sol.

Pas une seule personne n’est décédée d’une overdose une fois les alarmes déclenchées, a-t-il déclaré.

Au fil des années, King a peaufiné son équipement pour répondre à la puissance croissante des drogues illicites. Au départ, il pensait que quatre minutes seraient un intervalle d’inactivité suffisamment long pour déclencher l’alarme. Pourtant, avec le fentanyl, l’insuffisance respiratoire peut survenir encore plus tôt. En réponse, King a progressivement réduit le système d’alarme pour détecter les surdoses en moins de deux minutes.

Pourtant, même aujourd’hui, des années après avoir installé son premier système, King est hanté par un épisode tragique un jour d’hiver, il y a deux ans. Une clinique de Boston avait demandé à King d’installer les capteurs dans les salles de bains de sa cafétéria, mais il terminait un autre travail dans un hôpital de Worcester et ne pouvait pas s’y rendre immédiatement. Entre-temps, un homme est décédé d’une overdose dans l’une des toilettes.

Désormais, il attend rarement longtemps pour recevoir une commande, arrivant parfois sur un chantier pour effectuer des réparations dans les 24 heures.

« Je me souviens m’être dit : « Oh mon Dieu, ça [death] aurait pu être évité si j’avais été là plus tôt… », a-t-il déclaré. “Mais je ne peux pas être partout à la fois.”

Chris Serres peut être contacté à [email protected]. Suis-le @ChrisSerres.