Un électricien de 39 ans « tue trois collègues dans un saccage de batte de baseball et de couteaux » après avoir frappé son patron au travail en Floride

UN ÉLECTRICIEN a tué trois de ses collègues avec une batte de baseball et un couteau après avoir frappé son patron lors d’une dispute au travail, selon les flics.

Shaun Runyon, 39 ans, a fui le chantier de Publix Corporation à Lakeland, Floride, à 2 heures du matin le vendredi après avoir frappé son superviseur, il est allégué.

Shaun Runyon aurait tué trois collègues Crédit : Bureau du shérif du comté de Polk

Officiers du shérif sur les lieux du crime

On pensait que Runyon était rentré chez lui en Pennsylvanie – mais au lieu de cela, il serait retourné dans un logement temporaire qu’il partageait avec sept collègues de J & B Electric et leurs familles.

Selon le shérif du comté de Polk, Grady Judd, Runyon aurait commencé à attaquer violemment ses collègues du Windsor Island Resort à Davenport non constitué en société à 9h45 samedi matin.

À l’aide d’une batte de baseball et d’un couteau, Runyon aurait battu un homme à mort dans son sommeil, et une deuxième personne aurait été retrouvée morte sous le porche.

Pendant ce temps, une troisième victime a été transportée à l’hôpital dans un « état extrêmement critique » et est décédée samedi soir.

Une quatrième victime a été poursuivie dans la rue – où Runyon l’aurait frappé au dos et à l’épaule avec la batte.

Un autre homme s’en est heureusement échappé avec sa femme et sa fille de 7 ans indemnes.

Les autorités n’ont pas encore dévoilé l’identité des victimes.

On pense que Runyon a ensuite fui les lieux, ce qui a conduit à une énorme chasse à l’homme comprenant des unités K9, des hélicoptères et l’équipe de drones.

La police dit qu’ils l’ont suivi en utilisant une traînée de sang, jusqu’à ce qu’il devienne sec.

Près de deux heures plus tard, Runyon est arrivé au domicile d’un couple de Lake Wales, portant des vêtements couverts de sang et leur a dit qu’il avait été violé.

Le couple a insisté pour qu’il se rende dans un hôpital de Lake Wales où il a été appréhendé par la police, selon des responsables.

Judd a affirmé que Runyon avait avoué ses crimes violents – mais aucune accusation n’a encore été déposée contre lui.

Le shérif Judd a déclaré : « Il connaissait toutes ces victimes.

« Nous n’avons aucune idée de ce qui l’a tellement indigné que plus de 24 heures plus tard, il reviendrait et tenterait de les tuer tous. »

Il a ajouté que la zone est sûre maintenant que Runyon est en détention – mais certains résidents du Windsor Island Resort ont peur.

Mark Loewer a dit Spectrum Bay Nouvelles 9: « Nous étions partis et nous sommes rentrés à la maison et nous étions comme… mes enfants étaient terrifiés et, comme, je ne veux pas encore rentrer à la maison.

« Nous avons déménagé ici parce qu’il nous a été vendu en tant que propriété communautaire pour les familles.

« C’était une propriété familiale et maintenant nous sommes confrontés à de nombreuses activités policières qui nous font nous sentir moins en sécurité avec tous nos enfants ici. »

Grady Judd a déclaré que les victimes étaient connues du tueur présumé