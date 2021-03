Un adolescent se bat pour sauver sa vue après qu’un ami lui a accidentellement tiré au visage avec un pistolet BB lors d’une « farce enfantine » ratée.

L’apprenti électricien Ryley Walton, 18 ans, a été touché à l’œil droit par une balle perdue après avoir été renvoyé par son ami Morgan Kelly à Westhoughton, dans le Grand Manchester.

Kelly, maintenant âgée de 20 ans, avait tiré sur une clôture dans le but d’effrayer Walton alors qu’il se dirigeait vers sa maison, mais l’un des plombs a glissé à travers un espace dans les lattes de bois et a frappé l’adolescent.

Ryley a souffert de saignements et d’une rétine déchirée à la suite de l’incident, et n’a toujours pas retrouvé sa vision complète malgré une chirurgie au laser.

Il fait face à un traitement supplémentaire qui a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19.

L’apprenti électricien Ryley Walton (à gauche), 18 ans, a été touché à l’œil droit par une balle perdue après avoir été tirée par son ami Morgan Kelly (à droite) à Westhoughton, dans le Grand Manchester.

Après la fusillade, Kelly a envoyé un SMS à son ami affirmant qu’il « tirait juste sur les panneaux de clôture pour vous effrayer avec le son, mais quelques balles sont passées ».

Kelly a admis avoir causé des lésions corporelles graves à Bolton Crown Court et a été condamnée à être étiquetée électroniquement pendant quatre mois et à verser à Ryley 1000 £ d’indemnisation.

Il a également été condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant deux ans.

L’incident a eu lieu le 6 février de l’année dernière, lorsque Ryley s’est rendu chez Kelly à 20h30.

Megan Tollitt, poursuivant, a déclaré: « L’accusé était dans le jardin de son adresse. M. Walton a entendu un bruit de craquement provenant de la porte arrière et aussi des rires sur le côté de la maison.

« Alors qu’il marchait vers la porte arrière, l’accusé a déchargé un pistolet BB vers les panneaux de clôture et une balle du pistolet a frappé M. Walton à l’œil droit.

« L’accusé et un autre ami ont aidé M. Walton à entrer dans la maison et lui ont mis de la glace sur les yeux. L’accusé a dit à plusieurs reprises à son ami: «Je suis désolé» et lui a demandé s’il pouvait ouvrir l’œil.

« Au bout de 30 minutes, M. Walton a ouvert l’œil mais il était rouge et il semblait y avoir du sang.

Ryley a souffert de saignements et d’une rétine déchirée à la suite de l’incident, et n’a toujours pas retrouvé sa vision complète malgré une chirurgie au laser.

Kelly, maintenant âgée de 20 ans, avait tiré sur une clôture dans le but d’effrayer Walton alors qu’il se dirigeait vers sa maison, mais l’un des plombs a glissé à travers un espace dans les lattes de bois et a frappé l’adolescent.

« Il s’est rendu à l’hôpital Royal Bolton ce soir-là avec son frère, mais sa vision s’est progressivement aggravée et à un moment donné, il ne pouvait plus voir du tout à travers son œil droit et il craignait de ne plus jamais voir. »

Les médecins ont découvert des saignements dans l’œil et une rétine déchirée.

Ryley, maintenant âgé de 19 ans, s’est également plaint de « lignes ondulées » et de « flotteurs » dans sa vision et avait besoin d’un traitement d’urgence au laser, mais des problèmes de vision persistent.

Il a déclaré: « Je me suis senti vraiment anxieux à propos de cette situation d’être abattu et j’avais mal. Même si Morgan était un ami, ces actions d’une fraction de seconde m’ont causé des blessures qui ont changé ma vie.

« Je suis frustré par les activités quotidiennes et j’essaie de travailler parce que je ne peux pas me concentrer correctement. Ma vision est toujours déformée et je dois appliquer des gouttes ophtalmiques quatre fois par jour.

Kelly a admis avoir causé des lésions corporelles graves à Bolton Crown Court

«Je ne sais toujours pas si je pourrai subir une nouvelle intervention chirurgicale car tout est suspendu en raison de la pandémie. Je ne sais pas si je retrouverai la pleine vue de mon œil droit.

Il a ajouté: « Cette blessure a été retardée par mon cheminement de carrière. Quand j’essaie de faire des travaux et que l’éclairage est clair, cela dérange vraiment ma vision.

« Le délai de récupération est indéfini, mais si le sang ne se dissipe pas, j’aurai besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale et j’aurai un examen dans neuf mois. »

Après l’incident, Kelly a envoyé à son ami plusieurs SMS pour s’excuser, lui proposer de donner de l’argent à son ami et lui demander de ne pas le signaler à la police.

Un message disait: « Je tirais juste sur les panneaux de clôture pour vous effrayer avec le son, mais quelques balles sont passées. »

Il a ensuite été arrêté par la police et a avoué la fusillade, admettant que son comportement était «imprudent» et a déclaré qu’il avait «honte de lui-même».

Kelly a décrit plus tard ses actions comme une «farce enfantine et insensée».

Steven Swift, en défense, a déclaré que Kelly était « véritablement pleine de remords ». Il a ajouté: « C’est décrit comme une farce enfantine mais mon client admet que c’était plus grave que cela.

Le juge Graeme Smith a déclaré: « Vous avez peut-être pensé que la balle toucherait la clôture et effrayer Ryley et vous n’aviez pas l’intention de blesser votre ami, mais c’était un acte de folie et d’insouciance extrêmes.

«C’était potentiellement comme nous l’avons vu très dangereux.

« La balle a eu le malheur de le frapper dans les yeux, presque le pire endroit où elle aurait pu le frapper et elle a eu des effets continus importants. »