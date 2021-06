Un fanatique d’HITLER qui a giflé le président français dans une « réaction impulsive » après avoir été « dégoûté » par son « visage menteur » a été emprisonné pendant quatre mois.

L’électeur Damien Tarel – qui s’est décrit comme un patriote d’extrême droite – a déclenché mardi une attaque violente et grossière contre Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a été giflé mardi Crédit : BackGrid

Damien Tarel a été condamné à quatre mois de prison suite à son emportement Crédit : Facebook

Le joueur de 28 ans a également été interdit d’occuper une fonction publique en France et de posséder des armes pendant cinq ans pour le coup, qui a touché la joue gauche de Macron avec un coup audible.

Dans des images choquantes de l’explosion, le leader français – vêtu d’une chemise blanche et d’un masque noir – pouvait être vu se diriger vers une foule de sympathisants qui se tenaient derrière une barrière métallique, dans le village de Tain-l’Hermitage .

Le président français a tendu la main pour saluer Tarel, vêtu du t-shirt vert – mais il lui a attrapé le bras et l’a giflé au visage après avoir crié « A bas la Macronie ! ».

La foule a éclaté alors que l’entourage de sécurité de l’homme de 43 ans l’a rapidement éloigné de la clôture où il saluait les électeurs.

À la suite de l’attaque, des détectives ont fait irruption au domicile de Tarel et y ont fait une descente, avec « des armes et une copie de Mein Kampf » qui auraient été saisies.

Au cours du procès de jeudi, Tarel, au chômage et vivant d’allocations avec sa petite amie handicapée, a déclaré que l’attaque était impulsive et imprévue, et motivée par la colère contre le déclin de la France.

Il s’est assis droit et n’a montré aucune émotion lorsque le tribunal de la ville de Valence, dans le sud-est, l’a condamné pour violences contre une personne investie de l’autorité publique.

Il a été condamné à quatre mois de prison et à une peine supplémentaire de 14 mois avec sursis alors que sa petite amie fondait en larmes.

Tarel, qui a lancé un cri de guerre royaliste séculaire en frappant le président, s’est décrit comme un homme de droite et membre du mouvement de protestation économique des gilets jaunes qui a secoué la présidence de Macron en 2018 et 2019.

Un policier à la salle d’audience de Valence pendant l’audience Crédit : AFP

La sécurité a rapidement éloigné le président français de la clôture

Posé et calme, il a fermement défendu son action et son point de vue sur Macron, sans fournir de détails sur les politiques qu’il souhaite que la France change.

Tarel a reconnu avoir frappé le président d’une gifle assez violente.

« Quand j’ai vu son regard amical et menteur, j’ai ressenti du dégoût, et j’ai eu une réaction violente », a-t-il déclaré au tribunal.

« C’était une réaction impulsive. J’ai moi-même été surpris par la violence. »

Alors qu’il a déclaré que ses amis et lui avaient envisagé d’apporter un œuf ou une tarte à la crème à jeter au président, il a déclaré qu’ils avaient abandonné l’idée et insisté sur le fait que la gifle n’était pas préméditée.

« Je pense qu’Emmanuel Macron représente le déclin de notre pays », a-t-il déclaré, sans expliquer ce qu’il voulait dire.

Tarel – décrit comme un passionné d’histoire médiévale – a déclaré aux enquêteurs qu’il avait des convictions politiques de droite ou d’extrême droite sans être membre d’un parti ou d’un groupe, selon le bureau du procureur.

Dans son verdict, le tribunal a également ordonné à Tarel, qui n’avait aucune condamnation antérieure, de trouver un emploi ou un programme de formation professionnelle, et lui a interdit de porter une arme pendant cinq ans.

Le procureur Alex Perrin a déclaré au tribunal qu’il craignait que Tarel ne commette à nouveau des infractions similaires, affirmant qu’il avait détecté « une sorte de détermination froide » chez l’accusé et qu’il se méfiait de ses liens avec « les arts martiaux, le Moyen Âge et le monde de mangas ».

M. Macron a depuis ignoré l’incident Crédit : Getty

Tarel est décrit comme un passionné du Moyen Age Crédit : Facebook

L’avocate de Tarel, Elodie Guellier, a reconnu que l’acte de son client avait été « particulièrement déplacé », mais a ajouté qu’il n’était « qu’un type ordinaire qui n’avait jamais frappé personne » et qui comprenait la gravité de son acte.

Macron lui-même a ignoré l’incident, le qualifiant d' »événement isolé », et il a juré de continuer à rencontrer les électeurs malgré les inquiétudes pour sa sécurité personnelle.

Interrogé à ce sujet à nouveau lors d’une interview jeudi avec BFM, il a qualifié cela d' »acte stupide et violent » et a suggéré qu’il s’agissait d’une conséquence de l’atmosphère empoisonnée trouvée sur les réseaux sociaux.

« Vous vous habituez à la haine sur les réseaux sociaux qui se normalise », a-t-il déclaré.

« Et puis quand tu es face à face avec quelqu’un, tu penses que c’est la même chose. C’est inacceptable. »

Un autre homme arrêté dans le tumulte qui a suivi la gifle, identifié par le procureur comme étant Arthur C, sera devant le tribunal à une date ultérieure l’année prochaine pour possession illégale d’armes.

Le bureau du procureur a déclaré qu’en plus de trouver des armes, la police qui a perquisitionné le domicile d’Arthur C a également trouvé une copie du manifeste d’Adolf Hitler, Mein Kampf, et deux drapeaux, l’un symbolisant les communistes et l’autre la révolution russe.

Ni Tarel ni Arthur C, également âgé de 28 ans, n’avaient de casier judiciaire, a précisé le procureur.

Ce n’est pas la première fois que M. Macron est attaqué par des membres de la foule en colère alors qu’il est en public.

En 2016 – avant de devenir président un an plus tard – M. Macron a été bombardé d’œufs par des membres du Parti communiste devant un bureau de poste de la banlieue parisienne de Montreuil.