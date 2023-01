Un électeur conservateur sur trois perd confiance dans le Brexit, selon un sondage

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les électeurs du parti conservateur perdent confiance dans l’idée des avantages et des opportunités du Brexit, selon un nouveau sondage.

Selon un sondage Opinium pour le groupe Best for Britain, un électeur conservateur sur trois (33%) pense désormais que le Brexit a créé plus de problèmes qu’il n’en a résolu.

Seuls 22% de ceux qui ont l’intention de voter pour les conservateurs affirment que la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE a résolu plus de problèmes qu’elle n’en a créés.

Les problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord ont été cités par 39% des électeurs conservateurs comme la principale préoccupation, tandis que 36% ont cité les formalités administratives frappant les entreprises britanniques et 33% ont cité les difficultés à travailler à l’étranger.

Parmi l’électorat au sens large, une nette majorité (57%) a déclaré que le Brexit causait plus de problèmes qu’il n’en résolvait.

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, qui milite pour des liens plus étroits avec l’UE, a déclaré: “Nos sondages montrent clairement que les électeurs de tous les horizons politiques réalisent maintenant que le Brexit a rendu le Royaume-Uni plus pauvre, moins compétitif et moins attractif pour les entreprises.”

Le militant a ajouté: “Ceux qui prétendent représenter les électeurs doivent cesser d’insulter notre intelligence et commencer à prôner des liens plus étroits avec l’Europe.”

Il y a une agitation croissante dans la droite conservatrice à propos du Brexit. Certains sont mécontents de la possibilité que les plans visant à supprimer toute la législation de l’UE des recueils de lois d’ici la fin de 2023 soient retardés ou édulcorés face aux contestations des Lords.

Jacob Rees-Mogg a averti M. Sunak de ne pas “laisser tomber les électeurs” sur les opportunités du Brexit, tandis que son collègue Brexiteer David Jones a déclaré que l’autorité personnelle du Premier ministre était basée sur le fait que le projet de loi retenu sur la législation européenne était “terminé avec succès”.

On pense que Boris Johnson a utilisé cette semaine un discours devant les fidèles conservateurs au Carlton Club pour indiquer clairement qu’il surveille son successeur en ce qui concerne le Brexit, le programme de mise à niveau et l’Ukraine.

Craig Mackinlay, député conservateur de South Thanet, a déclaré Le télégraphe il n’était “pas surpris” d’entendre les résultats du sondage Opinium – arguant que le gouvernement avait été “beaucoup trop timide en utilisant la liberté du Brexit pour réellement verser les dividendes du Brexit”.

Mais le haut responsable Tory Tobias Ellwood – qui l’a fait – a déclaré qu’il était temps de “faire preuve de courage pour mettre à niveau notre modèle Brexit, mettre à niveau notre modèle Brexit”.

Le président du comité restreint de la défense a ajouté: “Personne ne demande un autre référendum, mais comme le confirme ce sondage, une plus grande partie de l’électorat dit que ce n’est pas le Brexit pour lequel ils ont voté.”

Séparément, les données de sondage Best for Britain partagées avec L’indépendant montre que Rishi Sunak et 15 de ses ministres risquent de perdre leur siège lors d’une « élimination » des élections générales.

Des personnalités conservatrices de premier plan – dont le Premier ministre, le vice-Premier ministre Dominic Raab et le secrétaire à la Santé Steve Barclay – risquent toutes d’être défaites aux élections prévues en 2024, selon une analyse exclusive siège par siège.

Malgré le sondage conservateur désastreux, l’analyse de Best for Britain a révélé que l’avance gigantesque du Labour pourrait être plus fragile qu’on ne le pensait auparavant en raison du nombre élevé de “ne sait pas” dans les sondages qui s’appuieront généralement fortement sur les conservateurs.