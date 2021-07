Un électeur américain qui a attendu 6 heures en ligne pour voter est arrêté pour « vote illégal »

Un homme de Houston qui a reçu une large attention après avoir fait la queue pendant six heures pour voter lors de la primaire présidentielle démocrate de 2020 était en prison vendredi pour avoir été accusé qu’il était illégal pour lui de voter parce qu’il était en liberté conditionnelle.

Hervis Rogers est devenu du jour au lendemain un visage de la bataille du Texas sur l’accès au vote lorsqu’il est sorti d’un centre de vote dans un collège historiquement noir vers 1 h 30. Il faisait partie des électeurs de Houston le Super Tuesday qui ont attendu plus d’une heure – et certains pendant plusieurs heures — dans des quartiers majoritairement minoritaires, démocrates. Les files d’attente dans les quartiers républicains majoritairement blancs étaient plus courtes.

« La façon dont il a été configuré, c’était comme si cela avait été configuré pour que je m’en aille », a déclaré Rogers aux journalistes dans des commentaires diffusés par plusieurs organes de presse, dont l’Associated Press.

Il a été arrêté cette semaine pour deux chefs de vote illégal, un crime au deuxième degré passible d’une peine de deux à 20 ans de prison. Sa caution a été fixée à 100 000 $.

Rogers, 62 ans, a voté en mars dernier alors qu’il était encore en liberté conditionnelle à la suite d’une condamnation pour cambriolage, ce qui le rend inéligible pour voter en vertu de la loi du Texas. Andre Segura, un avocat de l’ACLU du Texas qui représente Rogers, a déclaré que son client ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de voter. Il a fait des comparaisons avec Crystal Mason, une femme de Fort Worth qui a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir voté provisoirement alors qu’elle était en probation en 2016, qui a également déclaré qu’elle ignorait qu’elle ne pouvait pas.

« M. Rogers a fait la une des journaux après des heures d’attente pour ce qu’il pensait être son devoir civique, et il en était très fier », a déclaré Segura. « Nous ne devrions pas poursuivre les gens pour des erreurs innocentes. »

La rare arrestation sur des allégations de vote illégal survient alors que les républicains du Texas entament une deuxième tentative pour adopter bon nombre des mêmes mesures de vote restrictives bloquées par les démocrates lors d’un débrayage dramatique tard dans la nuit en mai. Le Texas est le plus grand État où les républicains se sont engagés à modifier le vote depuis les fausses affirmations de Donald Trump selon lesquelles la fraude lui a coûté les élections de 2020.

Les dossiers des tribunaux montrent que Rogers est poursuivi par le bureau du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, qui a poursuivi avec zèle des affaires de fraude électorale et a tenté l’année dernière d’annuler la victoire du président Joe Biden devant la Cour suprême des États-Unis. Son porte-parole n’a pas immédiatement répondu à un message concernant l’inculpation de Roger.

En mars 2020, Rogers a déclaré qu’il faisait partie des dernières personnes autorisées à faire la queue avant la fermeture des bureaux de vote à 19 heures à la Texas Southern University. Des photos d’électeurs faisant la queue sur le campus de Houston sont apparues sur des sites d’information et ont ricoché sur les réseaux sociaux. Rogers a déclaré qu’il envisageait de partir, mais a déclaré aux journalistes que « chaque vote compte ».

Les responsables des élections à Houston ont imputé les longues files d’attente au refus du Parti républicain local d’organiser une primaire conjointe avec les démocrates. Les dirigeants du GOP ont accusé le comté d’essayer de rejeter la responsabilité, affirmant que les responsables du comté qui ont attribué aux deux partis un nombre égal de machines à voter n’ont pas tenu compte des avertissements concernant la participation à la primaire présidentielle démocrate très disputée.

Dès samedi, les républicains du Texas pourraient commencer à faire avancer leurs projets de loi électoraux ravivés au Capitole de l’État. Une disposition obligerait les tribunaux à expliquer aux accusés comment une condamnation pour crime a un impact sur leur droit de vote, un changement que le représentant de l’État démocrate John Bucy a poussé à la suite de la condamnation de Mason.

« L’intention est vitale », a déclaré Bucy. « Nous devons vraiment continuer à repousser ces projets de loi, car une grande partie de ce qu’ils essaient de faire pourrait criminaliser des erreurs. »

