Un « effort titanesque » est nécessaire pour rétablir les relations avec Kiev – Varsovie

La confiance des Polonais en Ukraine a été « ébranlée » par l’escalade du conflit céréalier, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères

Il faudra un « un effort titanesque » pour combler le fossé entre la Pologne et l’Ukraine, a déclaré lundi le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau, expliquant pourquoi il n’a pas rejoint ses collègues de l’UE à Kiev.

Les relations entre les deux voisins sont « J’entre dans une période de ralentissement et mon absence en est en partie l’expression », Rau a déclaré à la chaîne Polsat lorsqu’on lui a demandé pourquoi le vice-ministre des Affaires étrangères Wojciech Gerwel s’était rendu à la réunion ministérielle de l’UE dans la capitale ukrainienne.

Les relations avec Kiev dépendent « trois dimensions, » Rau a expliqué – géopolitique, intérêts nationaux et soutien interne. Alors que la Pologne est alignée sur l’Ukraine en matière géopolitique, en ce qui concerne le conflit avec la Russie, Varsovie et Kiev ont des intérêts nationaux différents en matière d’importation et de transit des produits agricoles ukrainiens.

Le fait que l’Ukraine ait choisi de porter ce différend commercial devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré Rau à Polsat, « a ébranlé la confiance de notre société dans la politique actuelle du gouvernement ukrainien à l’égard de la Pologne. »

« Après ce qui s’est passé, revenir à la case départ demandera des efforts titanesques. » » a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères.

En savoir plus La Pologne a refusé de participer au forum de l’industrie militaire ukrainienne

Le différend sur l’importation de céréales ukrainiennes et d’autres produits agricoles a provoqué ces derniers mois une querelle diplomatique entre Kiev et Varsovie. La décision de l’UE de suspendre les droits de douane sur les exportations ukrainiennes – dans le but de soutenir Kiev dans le conflit avec Moscou – a rendu les agriculteurs hautement réglementés des pays voisins incapables de rivaliser avec le maïs, le blé et l’huile de tournesol bon marché. Bruxelles a réagi en autorisant uniquement le transit des marchandises ukrainiennes via la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. Lorsque ce moratoire a expiré le 15 septembre, ces pays l’ont réimposé de leur propre chef.

L’Ukraine a depuis déposé une plainte auprès de l’OMC, tandis que le président Vladimir Zelensky a accusé les quatre pays de soutenir la Russie lors de son discours du 22 septembre à l’Assemblée générale de l’ONU. Le discours de Zelensky a suscité l’indignation en Pologne et a été condamné par ses principaux responsables politiques.

Dans l’interview de Polsat lundi, Rau a insisté sur le fait que Varsovie mettait en œuvre toutes ses « militaire et politique » obligations envers Kiev, y compris celles requises par l’adhésion à l’OTAN. La Pologne ne dit pas à l’Ukraine quoi faire, mais attend la même courtoisie en retour, a-t-il ajouté.