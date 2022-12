Un effort furtif pour enterrer le bois pour éliminer le carbone vient de récolter des millions

Après une série d’années d’incendies dévastateurs à travers l’Ouest, un certain nombre d’États financent de plus en plus les efforts de défrichement des forêts afin de réduire ces dangers. Cela comprend l’enlèvement des sous-bois, l’abattage des arbres ou l’utilisation de brûlages contrôlés pour briser le paysage et empêcher les incendies d’atteindre les couronnes forestières.

Les États devraient produire de plus en plus de déchets forestiers grâce à ces efforts à mesure que le changement climatique s’accélère dans les années à venir, déclare Justin Freiberg, directeur général du Yale Carbon Containment Lab, qui a mené des essais sur le terrain pour explorer un certain nombre de «confinement du carbone du bois» approches dans des conditions différentes pendant plusieurs années.

Mais aujourd’hui, les plantes et les arbres récoltés sont généralement entassés dans des zones défrichées, puis laissés pourrir ou délibérément brûlés. Cela permet au carbone qui y est stocké de simplement retourner dans l’atmosphère, entraînant un réchauffement supplémentaire.

Kodama espère résoudre à la fois les dangers des incendies de forêt et le défi des émissions. La société affirme qu’elle développe des moyens automatisés d’éclaircir les forêts surpeuplées qui rendront le processus moins cher et plus rapide (bien qu’elle ne discute pas encore en détail de cette partie de l’entreprise). Après avoir arraché les branches des arbres trop petits pour être vendus comme bois, ils les chargeront dans des camions et les expédieront dans une fosse préparée.

Petites bûches et autres biomasses collectées par Kodama. SYSTÈMES KODAMA

La clé sera de s’assurer que ce que l’entreprise appelle une «voûte en bois» empêche l’oxygène et l’eau d’entrer, ce qui accélérerait autrement la décomposition et empêcherait les gaz à effet de serre de s’échapper.

Dans le cadre de l’effort de terrain avec les chercheurs de Yale, qui devrait commencer au troisième trimestre de l’année prochaine, la société a l’intention de créer un tumulus funéraire dans le désert du Nevada d’une hauteur de sept mètres, d’une profondeur de trois mètres et d’une longueur et d’une largeur de 58 mètres.

Ils prévoient de recouvrir la biomasse d’un revêtement géotextile, puis de l’enterrer sous le sol et une couche de végétation indigène sélectionnée pour absorber l’humidité. Compte tenu des conditions sèches de la région, cela créera un système confiné qui empêchera “les agents de décomposition d’agir sur la masse de bois enfouie”, garantissant que le carbone reste en place pendant des milliers d’années, explique Jimmy Voorhis, responsable de l’utilisation et de la politique de la biomasse chez Kodama.

Freiberg ajoute qu’ils laisseront également le bois exposé sur le site et créeront des voûtes latérales plus petites conçues de différentes manières. Les équipes continueront à les surveiller et à comparer les taux de décomposition et toute fuite de gaz à effet de serre pendant des années. Les équipes s’attendent à pouvoir extrapoler les estimations de stockage de carbone à long terme à partir de ces données, ainsi que d’autres études et expériences.