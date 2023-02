Un effort commercial caritatif de Pinecone à domicile est en cours à Kelowna

Vous avez une maison ? Vous cherchez à échanger?

Une femme de Kelowna a pour mission d’échanger une pomme de pin contre une maison afin de donner un endroit où vivre aux personnes vulnérables.

Le 4 janvier, Stephanie Horman, mère et directrice de Mamas for Mamas, a ramassé une pomme de pin et a commencé son voyage d’échange pour trouver une maison pour faire un don à la communauté.

Horman est actuellement sur le commerce numéro six de son voyage pour trouver une maison à donner. Elle a récemment échangé une planche de surf d’une valeur de 500 $ contre un ensemble de vanité antique qui comprend un plateau richement décoré, une brosse, un miroir à main et un peigne.

Avant de commencer le projet, Horman s’est demandé : « de quoi les gens ont-ils le plus besoin en ce moment ? »

La réponse qu’elle a trouvée : un logement abordable. Elle préférerait que la maison soit locale, mais est disposée à conclure un arrangement avec n’importe qui à travers le Canada.

Elle a dit que si vous avez le privilège, la plate-forme et l’opportunité, vous devriez l’utiliser pour aider les autres.

“Lorsque nous nous réunissons en tant que communauté, nous sommes beaucoup plus forts”, a déclaré Horman.

Elle a commencé le voyage en troquant la pomme de pin contre un bracelet en cuivre, puis l’a troqué contre un gros oreiller douillet. Elle a ensuite échangé l’oreiller contre une plante massive, puis a trouvé quelqu’un prêt à prendre la plante en échange d’une tortue de jade. Pour le commerce cinq, elle a attrapé une planche de surf et pour le commerce six, a obtenu l’ensemble de vanité. Elle ne sait pas quel sera le prochain échange, mais elle est ravie de l’avenir du projet.

Ce n’est pas le premier rodéo d’Horman dans «l’économie commerciale». Elle s’est lancée dans une mission similaire dans le passé où elle a également commencé avec une pomme de pin mais a limité le commerce à une période serrée de deux semaines. À la fin des deux semaines de commerce rapide et furieux, Horman avait acquis pour plus de 10 000 $ de chaussettes d’hiver chaudes qui ont été distribuées aux personnes dans le besoin.

Elle a des plans pour de futurs échanges en cours, mais aimerait entendre des suggestions et des offres d’échanges potentiels.

“Je suis vraiment ouvert aux suggestions de chacun.”

Pour contacter Horman, appelez ou envoyez un SMS au 1 (250) 300-3533 ou envoyez-lui un message sur Instagram.

