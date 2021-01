TORONTO – La neige tombait devant l’appartement d’Ali Haberstroh fin novembre lorsque l’idée lui est venue. À l’époque, le Canada s’approchait d’un deuxième verrouillage pour freiner la hausse des cas de coronavirus. En prévision, le propriétaire d’un magasin de vêtements vintage à Toronto, qui est un ami de Mme Haberstroh, avait dressé une liste d’autres magasins vintage locaux offrant le ramassage et la livraison en bordure de rue au lieu de pouvoir ouvrir leurs portes. «C’était un appel au réveil», a déclaré Mme Haberstroh, 27 ans, à propos de la liste, qui lui a rappelé à quel point d’énormes détaillants comme Walmart, Costco et Amazon avaient prospéré pendant la pandémie alors que de nombreuses petites entreprises locales avaient été fermées. «J’ai pensé que s’il y avait une petite chose que je pouvais faire pour aider, alors je devrais y aller.» Inspirée par la création d’une liste plus complète, Mme Haberstroh a rapidement créé une publication sur Instagram, identifiant les entreprises indépendantes et les commerçants de Toronto. Un nouveau site Web était inclus, Pas-Amazon.ca – une URL qu’elle avait achetée pour 2,99 $.

Présenté comme une liste locale pour aider à maintenir les petites entreprises en vie, Not Amazon a été créé « pour que vous n’ayez pas à donner d’argent à Amazon cette année! » le message lu. Ce qui a commencé comme une feuille de calcul Google avec plus de 160 entreprises rassemblées initialement à partir de la mémoire et de la recherche de Mme Haberstroh est devenu un répertoire de centaines de personnes qui ont un site Web et une photo de haute qualité et offrent des services d’expédition, de ramassage ou de livraison dans tout le pays. Jusqu’à présent, le site Web a recueilli plus d’un demi-million de pages vues et s’est développé pour inclure 4 000 entreprises à Toronto, Calgary, Halifax et Vancouver. Le site est maintenant basé sur les soumissions et des milliers d’entreprises attendent l’approbation de Mme Haberstroh. «Dans une grande ville comme Toronto, où l’on a l’impression que la plupart des entreprises sont locales, je pense qu’il est si facile de penser que ces choses seront là pour toujours», a déclaré Mme Haberstroh, qui travaille en tant que responsable des médias sociaux dans une entreprise de marketing. pour étendre Not Amazon à encore plus de villes. «Vous ne pensez pas qu’ils iront nulle part.» Les petites et moyennes entreprises contribuent pour plus de 50% au produit intérieur brut du Canada. Mais depuis les verrouillages pandémiques, 40% des petites entreprises ont signalé des licenciements, tandis que 20% ont reporté le paiement du loyer, selon les données du gouvernement.

Dans le même temps, Amazon et les grands détaillants dotés de plates-formes de commerce électronique plus robustes ont dépassé de loin les petits concurrents, transformant les achats en ligne d’une commodité en une nécessité pour les consommateurs du monde entier. La tentative de Mme Haberstroh d’égaliser le terrain de jeu a été bien accueillie par les propriétaires de petites entreprises comme Tannis et Mara Bundi, deux sœurs jumelles qui ont ouvert le pot vert à Toronto en décembre dernier. Le magasin se spécialise dans les articles en vrac, comme le savon et le miel, que les clients achètent pour remplir leurs propres contenants, réduisant ainsi les plastiques à usage unique et les déchets ménagers. Lorsque la pandémie s’est installée en mars, les sœurs se sont rapidement concentrées sur leurs opérations en ligne et ont proposé le ramassage et la livraison, mais même si les restrictions se sont atténuées, les affaires sont restées actives. Depuis qu’il est sur le site Not Amazon, le Green Jar a vu les commandes en ligne augmenter de 500% et a été «incroyablement occupé», a déclaré Tannis Bundi.

«Ce type d’initiative a vraiment donné l’occasion aux petites entreprises d’être vues et appréciées», a-t-elle déclaré. «Les grandes entreprises, comme Amazon, gagnent des millions et des millions de dollars, et il y a une déconnexion et un détachement. En tant que petite entreprise, j’ai une empreinte carbone beaucoup plus petite, j’ai un intérêt direct dans ma communauté et je suis plus susceptible de réinvestir dans ma communauté par le biais de la charité et de l’embauche localement. Amazon a refusé de commenter cet article. Des campagnes locales de vendeurs indépendants ont également vu le jour aux États-Unis, les librairies en particulier craignant de ne pas survivre à la pandémie. En France, il y a eu une réaction violente à l’échelle nationale contre Amazon et d’autres grands détaillants en raison de la fermeture d’entreprises «non essentielles» en novembre. En août, l’organisme de surveillance de la concurrence du Canada a ouvert une enquête sur les pratiques commerciales de l’entreprise. Bien qu’il y ait eu des changements dans le comportement des consommateurs, Daniel Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a estimé qu’une entreprise canadienne sur sept, soit 225 000, fermera à cause de la pandémie.