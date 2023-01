Un effondrement des pièces stables pourrait se répercuter sur le marché obligataire américain: Academic

“Et un volume important de rachats, même sur un marché relativement liquide, peut créer des turbulences sur le marché des titres sous-jacents. Et compte tenu de l’importance du marché des titres du Trésor pour le système financier au sens large aux États-Unis … je pense que les régulateurs sont à juste titre inquiets.”

“Et je pense [the] la préoccupation des régulateurs est s’il devait y avoir une perte de confiance dans les pièces stables … alors vous pourriez avoir une vague de rachats, ce qui signifierait à son tour que les émetteurs de pièces stables doivent racheter leurs avoirs en titres du Trésor “, a déclaré Prasad à CNBC à la conférence Crypto Finance à Saint-Moritz, en Suisse, cette semaine.

Mais bien qu’il n’y ait aucun signe d’effondrement de pièces stables majeures, Eswar Prasad, professeur d’économie à l’Université Cornell, a déclaré que les régulateurs à qui il avait parlé s’inquiétaient en raison de l’impact que cela pourrait avoir sur les marchés financiers traditionnels. En effet, une course potentielle sur un stablecoin – où de larges pans d’utilisateurs cherchent à échanger leur monnaie numérique contre du fiat – signifierait que l’émetteur doit vendre les actifs de sa réserve. Cela pourrait signifier le dumping de grandes quantités de bons du Trésor américain.

Tether indique que plus de 58% de ses réserves sont détenues en bons du Trésor américain, représentant environ 39,7 milliards de dollars. Circle, la société derrière USDC, dispose d’environ 12,7 milliards de dollars de bons du Trésor dans sa réserve. Paxos, qui émet des BUSD, a déclaré avoir environ 6 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Tous ces chiffres proviennent des derniers rapports des entreprises publiés en novembre.

Ces types de pièces sont devenus l’épine dorsale de la crypto-économie, permettant aux gens d’échanger et de sortir de différentes crypto-monnaies sans avoir besoin de convertir leur argent en fiat.

Les Stablecoins sont un type de monnaie numérique censée être indexée individuellement avec une monnaie fiduciaire telle que le dollar américain ou l’euro. Les exemples comprennent attache (USDT), Pièce en USD (USDC) et Binance USD (BUSD), qui sont les trois plus grandes pièces stables.

Prasad conseille les régulateurs du monde entier sur la politique relative aux crypto-monnaies.

L’universitaire a averti que si une telle course devait se produire lorsque le sentiment du marché obligataire était “très fragile comme c’est le cas aux États-Unis en ce moment”, il pourrait y avoir un “effet multiplicateur” grâce à une forte pression de vente sur les bons du Trésor.

“Si vous avez une grande vague de rachats, cela peut vraiment nuire à la liquidité de ce marché”, a déclaré Prasad.

La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt à plusieurs reprises en 2022 et devrait continuer de le faire cette année, car elle cherche à maîtriser l’inflation galopante. Le marché obligataire américain a connu sa pire année jamais enregistrée en 2022.

Les pièces stables représentent environ 145 milliards de dollars de valeur sur les 881 milliards de dollars que vaut l’ensemble du marché des crypto-monnaies, elles sont donc importantes. Et il y a déjà eu des échecs.

L’année dernière, une pièce appelée terraUSD s’est effondrée. Il a été surnommé un stablecoin algorithmique, ainsi appelé parce qu’il maintenait sa parité avec le dollar américain via un algorithme. Il n’était pas entièrement soutenu par des actifs réels tels que des obligations telles que l’USDC, le BUSD et l’USDT. L’algorithme a échoué et terraUSD s’est écrasé, envoyant des ondes de choc sur le marché de la cryptographie.

La Réserve fédérale américaine a également mis en garde dans un rapport en mai 2022 que “les pièces stables restent sujettes aux courses, et de nombreux fonds communs de placement obligataires et bancaires continuent d’être vulnérables aux risques de remboursement”.