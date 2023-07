Un effondrement d’Airbnb ne résoudra pas la pénurie de logements aux États-Unis

Le marché immobilier américain est effrayant en ce moment, et les Américains semblent se précipiter pour trouver des signes indiquant que de l’aide est en route.

Cette semaine, un virus tweeter a déclaré que les revenus d’Airbnb étaient tombés d’une falaise. Mais ce qui est peut-être plus intéressant qu’un tweet potentiellement trompeur, c’est la réponse qu’il a reçue. Beaucoup ont suggéré que le manque à gagner signifierait que davantage de maisons arriveraient sur le marché et aideraient à inverser la flambée des prix des logements, qui sont devenus inabordables pour de nombreux Américains. Mais comme les investissements en capital-investissement dans les maisons de location, les locations à court terme comme Airbnbs ne jouent qu’un petit rôle dans ce qui est un problème beaucoup plus important.

Tout d’abord, Airbnb et un autre ensemble de données contredisent les conclusions du tweet viral. Un porte-parole d’Airbnb a déclaré: « Les données ne sont pas cohérentes avec nos propres données », ajoutant que leur dernier rapport financier montrait que plus de personnes voyageaient sur Airbnb que jamais auparavant. Et AirDNA, qui récupère les données d’Airbnb et dispose également de données directes d’environ un million de propriétés de location à court terme, a déclaré que les revenus par annonce avaient légèrement baissé. 3 pour cent, après une année exceptionnelle. Vox a également contacté AllTheRooms, dont les données sont citées dans le tweet, pour lui demander si le tweet représentait en fait leurs données et comment ils les avaient obtenues, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

Le plus gros avantage de tout cela est simplement que même un effondrement complet des activités d’Airbnb ne résoudrait pas le marché du logement américain. Il y a beaucoup de choses qui contribuent aux prix incontrôlables des logements aux États-Unis, et les locations à court terme ne sont qu’une infime partie.

Même après une légère baisse par rapport à il y a un an, les prix des maisons sont proches de leur niveau le plus inabordable jamais enregistré, les paiements annuels pour une maison médiane représentant 41% du revenu médian, selon les données de la Federal Reserve Bank d’Atlanta. Pendant ce temps, la Mortgage Bankers Association a constaté que l’achat d’une maison n’a jamais été aussi inabordable. Tout cela grâce à des prix de l’immobilier quasi record combinés à des taux hypothécaires jamais vus depuis plus d’une décennie.

« C’est un coup de poing pour avoir à payer un prix d’achat élevé et à le financer avec cette dette très chère », a déclaré Jeff Tucker, économiste principal de Zillow, à Vox.

Mis à part les taux d’intérêt, les raisons fondamentales des prix élevés des maisons sont liées au manque d’offre de logements.

Depuis la Grande Récession, les constructeurs de maisons n’ont pas construit suffisamment de nouvelles maisons pour faire face à la population croissante et à la génération de la génération Y qui a atteint la trentaine et fonde une famille. La construction de maisons neuves s’est finalement accélérée au cours des dernières années, mais a connu un certain nombre de revers, notamment la pandémie, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et maintenant, comme les acheteurs de maisons qu’ils essaient de meubler, des coûts élevés pour emprunter de l’argent.

« On ne peut pas, en une seule année, changer tant que ça le parc de logements. C’est ce long processus d’accumulation », a déclaré Tucker. « Nous avons accumulé ce déficit de manière aiguë sur environ 10 ans, disons de 2008 à 2018, et il faudrait donc plusieurs années aux constructeurs tirant sur tous les cylindres pour compenser cela. »

Un autre gros problème qui entrave l’offre est le fait que les propriétaires ne mettent pas leur maison sur le marché. Les données de Zillow montrent que l’inventaire des maisons existantes à vendre est d’environ 50 % inférieur à ce qu’il était avant la pandémie. Les nouvelles inscriptions sont en forte baisse cette année.

Cette baisse pourrait s’expliquer par les mêmes raisons qui écartent le prix de tous les autres : les prix des logements et les taux hypothécaires. Même si le prix de leurs maisons s’est beaucoup apprécié, il en va de même pour le prix de toutes les autres maisons. Les propriétaires actuels ne veulent pas non plus échanger leurs faibles taux hypothécaires contre les taux actuels, beaucoup plus élevés, en achetant une nouvelle maison.

« Il y a un plus grand nombre de titulaires de prêts hypothécaires existants avec des taux d’intérêt record. Donc, si vous avez une hypothèque avec un taux d’intérêt de trois ou quatre, vous êtes moins enclin à contracter des hypothèques avec des taux de six aujourd’hui », a déclaré Alexander Hermann, chercheur associé au Joint Center for Housing Studies de Harvard, qui a récemment publié un rapport sur l’état du logement de la nation, a déclaré.

Les prix des logements ont également été tirés par la demande. Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont décidé qu’elles ne voulaient plus vivre avec des colocataires et avaient besoin de plus d’espace puisque beaucoup travaillaient à distance. Cela a contribué à inaugurer une ruée vers de nouvelles formations de ménages, selon un récent rapport du Groupe d’innovation économique.

Et faire de la location à court terme un bouc émissaire n’est pas la solution.

« Dans la grande majorité des endroits, quelque chose comme la location à court terme ne va pas entraîner de problèmes d’approvisionnement », a déclaré Hermann. « Ils pourraient les exacerber. »

Au premier trimestre 2023, il y avait 144 millions d’unités de logement aux États-Unis, contre 1,2 million de locations à court terme disponibles comme Airbnbs, selon l’analyse AirDNA des données du recensement. Cela signifie qu’ils ne représentent que 0,8 % du parc de logements, ce que Jamie Lane, économiste en chef d’AirDNA et SVP de l’analyse, appelle une « erreur d’arrondi ».

Dans une enquête d’études récentes sur les effets des locations à court terme sur les prix des logements, AirDNA estime que les locations à court terme étaient responsables de 1 à 4 % de l’augmentation des prix des logements.

Et même si les revenus des gens provenant de leurs Airbnbs devaient diminuer, cela ne signifie pas qu’ils vendraient tout d’un coup ces propriétés, faisant baisser les prix des maisons.

« Les gens vont toujours avoir leur résidence secondaire – ils ne s’en débarrassent pas », a déclaré Lane. « Disons qu’il y a leur maison de ski à Breckenridge mais maintenant, au lieu de ne l’utiliser que quatre semaines par an, ils la mettent dans l’inventaire de location à court terme ces 48 autres semaines. »

Qu’est-ce qui pourrait augmenter de manière significative l’offre de logements et arrêter la croissance des prix des logements ?

« Ce dont vous avez fondamentalement besoin, c’est de nouvelles constructions », a déclaré Hermann. « Comment vous obtenez cela est probablement une combinaison de choses. » Cela comprend la baisse des taux d’intérêt, la maîtrise du coût des matériaux de construction et la résolution des pénuries de main-d’œuvre. Un zonage plus libéral – permettant aux gens de construire plus d’unités d’habitation accessoires ou sur de plus petites parcelles de terrain – serait également utile.

Mais un effondrement d’Airbnb et la chute du marché de la location à court terme ? Cela ne résoudra pas la pénurie de logements de sitôt.