Un effet secondaire du vaccin COVID-19 peut imiter un signe de cancer du sein. C’est normal, disent les médecins.

Les médecins recommandent aux patientes de planifier leur mammographie avant de recevoir un vaccin COVID-19, ou d’espacer les deux rendez-vous, après que certaines femmes aient confondu les ganglions lymphatiques enflés avec des bosses mammaires.

Ces ganglions lymphatiques enflés, qui sont un effet secondaire du vaccin COVID-19, peuvent également apparaître dans les mammographies et d’autres types de scans d’imagerie, disent les experts.

«Il y a eu quelques situations où la patiente est allée pour une mammographie et sur la mammographie, c’était là», a déclaré le Dr Harold Burstein, un oncologue du sein au Dana-Farber Cancer Institute.

Les ganglions lymphatiques sont des tissus spécialisés du système immunitaire du corps qui contiennent des globules blancs et aident à lutter contre les infections et les maladies, selon le National Cancer Institute. Ils ont normalement la taille d’un haricot de Lima et sont sur tout le corps, a déclaré Burstein, mais les ganglions lymphatiques les plus importants sont situés dans la région des aisselles, du cou et de l’aine.

Ceux situés sous les aisselles sont les plus susceptibles de gonfler après la vaccination car ils sont les plus proches du site d’injection. Ils pourraient commencer à gonfler quelques jours après la vaccination et durer jusqu’à 12 semaines. De plus, le vaccin ne devrait créer aucune anomalie dans le sein lui-même, uniquement sous l’aisselle.

Mais les experts de la santé soulignent que c’est tout à fait normal, car une inflammation accrue suggère que des anticorps protègent le corps contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

« Il s’agit d’une réponse immunitaire normale à un vaccin puissant », a déclaré Burstein. «Il faut s’y attendre. C’est une conséquence bien souhaitée du vaccin. »

D’autres vaccins suscitent une réponse similaire, comme les vaccins contre la grippe et le papillomavirus humain. Certains experts pensent que cela peut se produire plus fréquemment car de plus en plus de personnes se font vacciner contre le COVID-19 en même temps.

Les deux vaccins à ARNm autorisés pour la maladie sont très efficaces. On sait qu’ils provoquent d’autres effets secondaires comme une fièvre légère, des frissons, des maux de tête et de la fatigue.

Il est possible que les puissants vaccins à ARNm provoquent un gonflement des ganglions lymphatiques à un taux plus élevé que les autres vaccins car ils semblent causer plus d’effets secondaires, a déclaré le Dr Jessica Leung, professeur de radiologie diagnostique et vice-présidente de l’imagerie mammaire à l’Université du Texas MD Anderson Centre du cancer.

«Mais avec les vaccins sans ARNm (comme Johnson & Johnson), il sera intéressant et éducatif de voir ce qui se passe», a-t-elle déclaré.

«C’est une période effrayante»:Les patients cancéreux sont frustrés par les États qui les obligent à attendre le vaccin COVID-19 malgré les directives fédérales

Même si des ganglions lymphatiques enflés pourraient imiter une masse inquiétante lors d’un auto-examen ou d’une mammographie, il est toujours important de se faire vacciner contre le COVID-19 et de faire un dépistage du cancer du sein, a déclaré Leung.

Pour éviter toute confusion, elle recommande de se faire dépister avant de se faire vacciner. Si ce n’est pas possible, les directives du MD Anderson Cancer Center indiquent qu’il faut attendre environ quatre à six semaines après avoir reçu le vaccin.

«N’attendez pas trop longtemps après six semaines», a déclaré Leung. S’il n’est pas possible de reporter votre mammographie, «faites quand même votre mammographie, mais informez vos prestataires de soins que (vous) avez reçu le vaccin COVID dans ce bras, à cette date.»

La plupart des prestataires peuvent faire la différence entre un ganglion lymphatique enflé et quelque chose qui mérite d’être préoccupé, surtout s’ils savent que le patient a été vacciné contre le COVID-19 au cours des dernières semaines.

Leung et Burstein savent à quel point il est difficile d’obtenir un vaccin COVID-19 car l’approvisionnement est encore limité, ils déconseillent donc de reporter votre rendez-vous pour vous faire vacciner.

« (Mais) n’oubliez pas votre mammographie même avec cela parce que le cancer est toujours un gros problème dans ce pays et c’est un test … qui peut potentiellement sauver la vie d’une femme du cancer du sein », a déclaré Leung.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.

