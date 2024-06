Un édulcorant sans sucre populaire lié aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux

Des niveaux élevés de xylitol peuvent augmenter les risques cardiovasculaires en favorisant la coagulation, selon une étude de la Cleveland Clinic. Le xylitol est un édulcorant zéro calorie courant présent dans les bonbons et le dentifrice sans sucre.

Les chercheurs de la Cleveland Clinic ont découvert que des quantités plus élevées d’alcool de sucre xylitol sont associées à un risque accru d’événements cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

L’équipe, dirigée par Stanley Hazen, MD, Ph.D., a confirmé l’association dans une analyse de patients à grande échelle, des modèles de recherche préclinique et une étude d’intervention clinique. Les résultats ont été publiés le 6 juin dans le Journal européen du cœur.

Prévalence et utilisation du xylitol

Le xylitol est un substitut du sucre couramment utilisé dans les bonbons, les gommes, les produits de boulangerie et les produits oraux sans sucre comme le dentifrice. Au cours de la dernière décennie, l’utilisation de substituts du sucre, notamment les alcools de sucre et les édulcorants artificiels, a considérablement augmenté dans les aliments transformés présentés comme des alternatives saines.

La même équipe de recherche a découvert l’année dernière un lien similaire entre l’érythritol et le risque cardiovasculaire. Le xylitol n’est pas aussi répandu que l’érythritol dans les produits alimentaires céto ou sans sucre aux États-Unis, mais il est courant dans d’autres pays.

Implications et recommandations

« Cette étude montre une fois de plus la nécessité immédiate d’étudier les alcools de sucre et les édulcorants artificiels, d’autant plus qu’ils continuent d’être recommandés pour lutter contre des maladies comme l’obésité ou le diabète », a déclaré le Dr Hazen, président des sciences cardiovasculaires et métaboliques au Lerner Research Institute de la Cleveland Clinic et Co-Section Chef de Cardiologie Préventive à l’Institut Cœur, Vasculaire et Thoracique. « Cela ne signifie pas de jeter votre dentifrice s’il contient du xylitol, mais nous devons être conscients que la consommation d’un produit contenant des niveaux élevés pourrait augmenter le risque d’événements liés à des caillots sanguins. »

Méthodologie de l’étude et premiers résultats

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont identifié que des niveaux élevés de xylitol en circulation étaient associés à un risque élevé d’événements cardiovasculaires sur trois ans dans une analyse de plus de 3 000 patients aux États-Unis et en Europe. Un tiers des patients ayant la plus grande quantité de xylitol dans leur plasma étaient plus susceptibles de subir un événement cardiovasculaire. Pour confirmer ces résultats, l’équipe de recherche a mené des tests précliniques et a découvert que le xylitol provoquait la coagulation des plaquettes et augmentait le risque de thrombose. Les chercheurs ont également suivi l’activité plaquettaire des personnes ayant ingéré une boisson sucrée au xylitol par rapport à une boisson sucrée au glucose et ont constaté que chaque mesure de la capacité de coagulation augmentait de manière significative immédiatement après l’ingestion de xylitol, mais pas de glucose.

Besoin de recherches plus approfondies

Les auteurs notent que d’autres études évaluant la sécurité cardiovasculaire à long terme du xylitol sont justifiées. La recherche présentait plusieurs limites, notamment le fait que les études d’observation clinique démontrent une association et non un lien de causalité. Ils recommandent de parler à votre médecin ou à un diététiste certifié pour en savoir plus sur les choix alimentaires sains et pour obtenir des recommandations personnalisées.

La recherche fait partie de l’enquête en cours du Dr Hazen sur les facteurs qui contribuent au risque cardiovasculaire résiduel. Son équipe suit les patients au fil du temps et trouve des signatures chimiques dans le sang qui peuvent prédire le développement futur de maladies cardiaques et métaboliques. Il a fait des découvertes pionnières dans la recherche sur l’athérosclérose et les maladies inflammatoires, notamment la découverte fondamentale reliant les voies microbiennes intestinales à maladie cardiovasculaire et les maladies métaboliques.

Référence : « Le xylitol est prothrombotique et associé au risque cardiovasculaire » par Marco Witkowski, Ina Nemet, Xinmin S Li, ​​Jennifer Wilcox, Marc Ferrell, Hassan Alamri, Nilaksh Gupta, Zeneng Wang, Wai Hong Wilson Tang et Stanley L Hazen, 6 juin 2024 , Journal européen du cœur.

DOI : 10.1093/eurheartj/ehae244

Le Dr Hazen dirige également le Centre pour le microbiome et la santé humaine de la Cleveland Clinic et est titulaire de la chaire Jan Bleeksma en biologie cellulaire vasculaire et athérosclérose.

L’étude a été financée en partie par le Instituts nationaux de la santé (NIH) et l’Office des compléments alimentaires.

Divulgations : Le Dr Hazen est nommé co-inventeur des brevets en attente et délivrés détenus par la Cleveland Clinic concernant les diagnostics et les thérapies cardiovasculaires.