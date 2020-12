Jill Biden prend la parole lors d’un rassemblement Pennsylvania Biden-Harris en novembre 2020. | Jim Watson / AFP / Getty Images

L’article a été vivement critiqué pour avoir attaqué Biden pour avoir utilisé le titre «docteur» avant son nom.

Samedi, la page éditoriale du Wall Street Journal a publié un éditorial critiquant l’utilisation par la Première Dame Jill Biden du titre de «docteur» – et a immédiatement suscité des réactions négatives pour le sexisme ouvert et la condescendance de l’article.

La pièce, «Y a-t-il un médecin à la Maison Blanche? Pas si vous avez besoin d’un médecin »de Joseph Epstein, professeur émérite d’anglais à la Northwestern University, est apparemment une incursion dans un débat en cours sur la question de savoir si seuls les médecins peuvent revendiquer le titre, ou s’il peut également être utilisé par des docteurs ou d’autres avec doctorats, comme Biden, qui a un doctorat en leadership éducatif. (De nombreuses publications, y compris Vox, suivent le stylebook d’Associated Press, qui réserve «Dr.» aux médecins.)

L’éditorial d’Epstein, cependant, est allé au-delà de cet argument pour dénigrer spécifiquement les références de Biden et son domaine d’études, en commençant par traiter Biden – qui a 69 ans – comme un «gamin». Dans l’éditorial, il décrit sa décision d’utiliser le titre de médecin comme quelque chose qui « semble et se sent frauduleux, pour ne pas dire une bande dessinée. » Il rejette également sa thèse de doctorat, sur le maintien de l’inscription des étudiants des collèges communautaires, comme «peu prometteuse», bien qu’il ne précise pas s’il l’a lue.

De nombreuses femmes universitaires ont du mal à être traitées avec le même respect, étant donné leurs collègues masculins. Et les collèges communautaires luttent depuis longtemps contre le stigmate selon lequel l’éducation qu’ils offrent est inférieure à leurs homologues de quatre ans.

L’éditorial d’Epstein a joué dans ces deux tropes – et a frappé un nerf légitime.

Les étudiants de Biden l’appellent «Dr.» – mais l’éditorial insiste sur le fait qu’elle ne mérite pas le titre

Biden, selon Politico, a deux maîtrises et a obtenu son doctorat en leadership éducatif de l’Université du Delaware en 2007; elle était professeur d’université communautaire dans le nord de la Virginie tandis que son mari était vice-président. Bien qu’elle ait pris un congé pendant la campagne, elle a déclaré qu’elle continuerait à enseigner à la Maison Blanche. Ses étudiants, selon Politico, l’appellent «Dr. B. »

Mais Epstein suggère que Biden ne mérite pas d’être évoqué de cette façon, écrivant qu ‘«un homme sage a dit une fois que personne ne devrait se appeler« Dr. ». à moins qu’il n’ait mis au monde un enfant. Pensez-y, Dr Jill, et laissez immédiatement tomber le doc. Pour quiconque a gagné le titre, l’utiliser est «pathétique» pour l’esprit d’Epstein, et il prétend que cela n’a de toute façon aucun sens.

Epstein poursuit en affirmant que la valeur d’un doctorat a diminué ces dernières années par rapport à l’ancien temps à l’Université de Columbia, quand «une secrétaire était assise à l’extérieur de la pièce où ces [doctoral examinations] ont été administrés, un pichet d’eau et un verre sur son bureau. L’eau et le verre étaient là pour les candidats qui se sont évanouis.

Epstein, qui a lui-même un doctorat honorifique mais qui n’en a pas obtenu un obtenu par les études, s’éloigne également de sa critique de Biden pour se plaindre de la prolifération des diplômes honorifiques, qui reconnaissent des contributions remarquables à l’érudition, à la culture ou à la société, mais n’impliquent pas de réussite scolaire . C’est apparemment un cheval de bataille: selon Epstein, il a déjà envoyé un «e-mail de plainte» au président de la Northwestern University après que Stephen Colbert et Seth Meyers aient reçu des doctorats honorifiques.

Comme Danielle Keifert, professeure adjointe en éducation à l’Université du nord du Texas, l’a brièvement dit sur Twitter, «L’idée que les diplômes honorifiques réduisent la valeur d’un doctorat obtenu est risible. Ce mec pense parce qu’il lui en a donné un, le reste d’entre nous ne l’a pas mérité.

Les affirmations d’Epstein ont suscité de vives réactions de la part de nombreuses personnes qui trouvaient son ton offensant et sa logique manquante – des critiques, allant des membres de l’équipe de Biden à ses collègues universitaires, ont souligné à plusieurs reprises que l’article semblait mal informé, paternaliste et misogyne.

Le futur directeur de la communication de Biden Elizabeth Alexander a qualifié l’article de «sexiste et honteux» sur Twitter, tandis que le porte-parole de Biden, Michael LaRosa, a écrit: «Si vous aviez le moindre respect pour les femmes [the Wall Street Journal] supprimerait cet étalage répugnant de chauvinisme de votre journal et lui présenterait des excuses.

«Dr. Biden peut absolument utiliser son titre honorifique. Cela ne lui a pas été accordé, elle l’a mérité. Dr Cathleen London a tweeté. « Ceux d’entre nous qui souffrent de MD ne souffriront pas qu’elle l’utilise, »

Sarah Parcak, archéologue titulaire d’un doctorat, a répondu par un tweet reflétant la réponse globale de nombreuses femmes médecins sur Twitter, l’écriture, « Cher Joseph Epstein, auteur de cet article sexiste, Embrasse-moi le cul et va te faire foutre. »

Comme Don Moynihan, professeur de politique publique à l’Université de Georgetown, le souligne sur Twitter, il y a une bonne raison pour laquelle les médecins n’appartenant pas au domaine de la médecine, et en particulier les femmes, tiennent à utiliser le titre de «médecin».

« Ce débat revient de temps en temps sur Twitter », Moynihan tweeté dans le cadre d’un fil de discussion plus long, «voici donc la conclusion: les docteurs sont antérieurs aux médecins, et la profession médicale s’est emparée du titre de médecin pour se faire paraître plus crédible [and] Les femmes et les universitaires POC souvent [use “doctor”] comme un moyen d’insister sur les gens … de ne pas oublier leurs véritables références.

L’éditorial a également laissé entendre que l’étude des collèges communautaires est inutile

Epstein, au début de son éditorial, a décrit la thèse de Biden, intitulée «Rétention des étudiants au niveau du collège communautaire: répondre aux besoins des étudiants», comme «peu prometteuse». Ce commentaire dédaigneux – et encore une fois, il n’est pas clair si Epstein a réellement lu la thèse, ou si elle s’est engagée avec elle au-delà de la capture de son titre – rend un grave mauvais service à une question importante.

Selon les données de l’automne 2018, les étudiants des collèges communautaires représentent environ un tiers de la population américaine de premier cycle – mais de 2017 à 2018, selon le National Center for Education Statistics, le taux de rétention des établissements de deux ans, à environ 62%, était de près de 20% inférieur à celui des établissements de quatre ans.

Il y a un débat sur ce que cela signifie – comme le souligne Grace Chen pour Community College Review, certains étudiants passent des collèges communautaires aux établissements de quatre ans sans avoir obtenu au préalable un diplôme d’associé. Mais il est difficile de soutenir que le renforcement des taux de rétention des étudiants qui, autrement, pourraient ne jamais obtenir un diplôme n’est pas une entreprise précieuse. Et ce débat souligne le fait qu’il s’agit d’un sujet qui nécessite des recherches supplémentaires – ce qui rend l’ajout de Biden au domaine d’autant plus pertinent.

Et Biden a fait des collèges communautaires une priorité au-delà de sa thèse. Elle a choisi d’enseigner dans l’un, le Northern Virginia Community College, car ce que le Los Angeles Times rapporte est moins que ce qu’elle aurait pu gagner dans une institution publique ou privée.

Rien de tout cela ne devrait peut-être être surprenant: Epstein a déjà pleuré la montée des «espaces d’apprentissage inclusifs et antiracistes» dans un éditorial d’août pour le Wall Street Journal, dans lequel il rhapsodise la «tradition des durs à cuire» de son jours de premier cycle.

Et en 2015, dans un essai décrit par Jonathan Chait du magazine New York comme «bizarre» et «décousu», Epstein a écrit qu’Hillary Clinton serait «non seulement la première femme présidente du pays, mais notre deuxième président d’action positive», après Barack Obama.

«Comment en sommes-nous arrivés au point», écrit Epstein, «où nous élisons les présidents des États-Unis non pas sur leurs qualités intrinsèques mais à cause des accidents de leur naissance: parce qu’ils sont noirs, ou des femmes, ou, un jour sans doute, gay ou handicapé – pas, en d’autres termes, pour eux-mêmes mais pour les causes qu’ils semblent incarner ou représenter, pour leur statut de membres d’un groupe de victimes? »

De nos jours, la dernière suggestion d’Epstein est tout aussi bizarre que le reste de son éditorial du samedi: «Quant à votre Ed.D.», écrit-il, «Madame la Première Dame, si durement gagnée soit-elle, pensez à le ranger, au moins en public, du moins pour le moment. Oubliez le petit frisson d’être le Dr Jill et installez-vous pour le plus grand frisson de vivre pendant les quatre prochaines années dans le meilleur logement public du monde en tant que Première Dame Jill Biden.

On ne sait pas pourquoi Epstein pense que c’est une proposition soit ou soit, mais ce n’est pas le cas. Et indépendamment de ce que pense Epstein sur le sujet, dans environ un mois, il y aura une Première Dame, le Dr Jill Biden, à la Maison Blanche.