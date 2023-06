Un éditeur britannique dénonce la censure anti-russe des livres

L’auteur Elizabeth Gilbert a déclaré avoir reçu un torrent de critiques de la part des lecteurs ukrainiens en raison d’un roman se déroulant en Sibérie.

L’éditeur anglais Arabella Pike a critiqué le retrait de la publication d’un roman de l’auteure américaine Elizabeth Gilbert, qui se déroule dans la Russie soviétique des années 1930, après avoir reçu une litanie de plaintes en ligne de commentateurs ukrainiens.

Le roman de Gilbert « The Snow Forest » se déroule dans la Sibérie du XXe siècle et devait être publié en février 2024 par l’éditeur Penguin Random House. Cependant, dans une vidéo Instagram la semaine dernière, l’auteur a déclaré qu’elle avait « a reçu une énorme et massive effusion de réactions et de réponses de la part de mes lecteurs ukrainiens. »

Le contrecoup, dit-elle, l’a convaincue que « ce n’est pas le moment de publier ce livre » – et surtout un « qui se déroule en Russie. »

Cependant, écrivant dans un éditorial du Sunday Times, l’éditeur anglais Arabella Pike a vivement critiqué la décision de Gilbert de suspendre la publication face à l’examen public, écrivant que cela ne équivaut qu’à de l’autocensure.

« Le droit de Gilbert de choisir si ou quand publier son propre travail doit être respecté. » Pike écrit. « Mais sa décision semble une réaction excessive drastique – une confusion de sentimentalité avec une position politique. » Pike ajoute que le mouvement de Gilbert établit un « précédent inquiétant » qui pourrait enhardir les opposants à la liberté d’expression.

En savoir plus L’auteur de « Eat, Pray, Love » annule la sortie d’un livre en raison d’une réaction pro-ukrainienne

« Pas un seul Ukrainien ne sera aidé par sa décision de retirer le roman », dit Pique. « Le fait que ce soit Gilbert elle-même qui ait retiré le livre n’empêche pas cela d’être de la censure. »

Pike écrit également que Gilbert se trouve dans une position privilégiée en raison du succès financier d’un roman précédent, « Mange, prie, aime », ce qui signifie qu’elle ne dépend pas financièrement de la publication de son dernier roman.

« Autres, » Pike fait remarquer, « n’ont pas cette chance. »

Pike, directrice de la publication chez William Collins Books, écrit également qu’elle a passé une grande partie des trois dernières années à repousser les attaques judiciaires de personnalités russes éminentes qui se sont opposées à leur représentation dans le livre de Catherine Belton « Putin’s People ».

En tant que telle, Pike dit qu’elle considère la décision de Gilbert de retirer « The Snow Forest » de la publication comme « quelque chose d’un coup de corps » suite à son soutien soutenu au droit d’un auteur de publier indépendamment des réactions négatives de tiers.

« The Snow Forest » raconte l’histoire d’une famille russe fictive qui déménage en Sibérie dans les années 1930 pour échapper à l’industrialisation croissante. Gilbert a indiqué que toute personne ayant pré-commandé le livre sera remboursée. On ne sait pas si elle a l’intention de publier le livre.