Un écureuil cache 42 gallons de noix à l’intérieur d’une camionnette après que le propriétaire l’a garée sous un arbre

Un écureuil ROUGE NUTTY a caché 42 gallons de noix dans une camionnette.

Bill Fischer a découvert les collations de la taille d’un citron dans chaque centimètre carré de l’Avalanche de Chevrolet.

Un écureuil fourrait des noix dans la camionnette partout où il pouvait trouver de la place Crédit : Flash info

Il en a trouvé des milliers sous le capot et le ventilateur du radiateur après avoir laissé sa camionnette garée près d’un noyer noir pendant quelques jours dans le Dakota du Nord, aux États-Unis.

Bill a déclaré: «À beaucoup d’endroits, dans le ventilateur du radiateur, tout au long d’ici, ce coin a été entièrement recouvert de noix. Il prévoyait d’y camper pour l’hiver.

« J’ai dû retirer les ailes et nettoyer toutes les noix et j’ai pensé que je les avais toutes et je l’ai prise sur la route, j’ai tourné le coin et j’en ai trouvé une qui roulait à l’intérieur du pare-brise où vont les essuie-glaces. »

Le propriétaire a trouvé d’innombrables noix sous le capot Crédit : Flash info

Le propriétaire avait garé la voiture sous un noyer noir Crédit : Flash info