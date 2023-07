Un écrivain ukrainien primé décède des suites de blessures subies lors d’une attaque de missile russe contre un restaurant

KYIV, Ukraine (AP) – L’écrivaine ukrainienne primée Victoria Amelina faisait partie des personnes tuées par une attaque mortelle de missiles russes contre un restaurant populaire fréquenté par des journalistes et des travailleurs humanitaires dans l’est de l’Ukraine, a déclaré PEN America.

Amelina, 37 ans, qui avait détourné son attention de la littérature pour documenter les crimes de guerre russes après l’invasion, est décédée des suites de ses blessures après la grève du 27 juin dans la ville de Kramatorsk, a annoncé dimanche l’organisation de littérature et de défense des droits de l’homme dans un communiqué.

Le ministre ukrainien de la Culture, Oleksandr Tkachenko, a exprimé ses condoléances à la famille d’Amelina, ajoutant que la Russie en porte la responsabilité. « Pour chaque crime sur notre sol, pour chaque vie interrompue et pour chaque mot non dit, le terroriste doit subir la peine la plus sévère », a-t-il déclaré.

Des amis, des collègues et des admirateurs d’Amelina l’ont pleurée, beaucoup disant que sa vie était une vie pleine de potentiel qui a été tragiquement écourtée. « Tant de livres non écrits, d’histoires inédites, de jours non vécus », a tweeté la journaliste Olga Tokariuk, une amie d’Amelina.

« Victoria documentait les crimes de guerre perpétrés par les Russes. Elle a été tuée dans un autre crime de guerre de ce genre. Nous témoignons de sa mort et de celle de milliers de personnes tuées en Ukraine », a tweeté l’historienne Olesya Khromeychuk.

Au moins 11 autres personnes ont été tuées et 61 ont été blessées lors de l’attaque vers l’heure du dîner, lorsque le restaurant était généralement occupé. Les autorités ukrainiennes ont arrêté un homme un jour plus tard, l’accusant d’avoir aidé la Russie à diriger la frappe.

L’attaque et d’autres à travers l’Ukraine ce jour-là ont suggéré que le Kremlin ne relâche pas son bombardement du pays, malgré les troubles politiques et militaires à la maison après un soulèvement armé de courte durée en Russie le 24 juin.

PEN Ukraine a annoncé la mort d’Amelina après que sa famille en ait été informée. Amelina était à Kramatorsk avec une délégation d’écrivains et de journalistes colombiens. Elle avait documenté les crimes de guerre russes avec l’organisation de défense des droits humains Truth Hounds.

« Victoria Amelina était une auteure ukrainienne célèbre qui a utilisé sa voix distincte et puissante pour enquêter et dénoncer les crimes de guerre après l’invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 », a déclaré Polina Sadovskaya, directrice de l’Eurasie chez PEN America. « Elle a apporté une sensibilité littéraire à son travail et sa prose élégante a décrit, avec une précision médico-légale, l’impact dévastateur de ces violations des droits de l’homme sur la vie des Ukrainiens. »

Amelina est née le 1er janvier 1986 à Lviv. En 2014, elle a publié son premier roman, « Le syndrome de novembre ou Homo Compatiens », qui a été sélectionné pour le prix ukrainien Valeriy Shevchuk.

Elle a ensuite écrit deux livres pour enfants primés, « Somebody, or Waterheart » et un autre roman, « Storie-e-es of Eka the Excavator ». En 2017, son roman, « Dom’s Dream Kingdom », a reçu des distinctions nationales et internationales, notamment le prix de la ville de littérature de l’UNESCO et le prix de littérature de l’Union européenne.

Jeune écrivain populaire, sa fiction et ses essais ont été traduits dans de nombreuses langues, dont l’anglais, le polonais, l’italien, l’allemand, le croate, le néerlandais, le tchèque et le hongrois.

En 2021, elle fonde le New York Literature Festival, qui se déroule dans une petite ville appelée New York dans la région de Donetsk en Ukraine.

Depuis le début de l’invasion, Amelina s’est consacrée à documenter les crimes de guerre russes dans l’est de l’Ukraine, a déclaré PEN America. A Kapytolivka près d’Izium, elle découvre le journal de Volodymyr Vakulenko, un écrivain ukrainien tué par les Russes.

Dans un essai puissant, Amelina a décrit le sort des conformistes de l’ère soviétique pris entre les feux croisés de l’invasion russe de 2014 en se concentrant sur la triste histoire d’Hanna, une femme âgée évacuée du Donbass vers la relative sécurité de l’ouest de l’Ukraine. Jusqu’à sa mort, Hanna exprime son désir de rentrer chez elle, même après qu’on lui ait expliqué qu’il y a peut-être un char russe garé dans son jardin.

« J’ai fait ce que j’ai pu : je suis écrivain, et écrire la vérité est peut-être ma meilleure façon de défendre le jardin d’Hanna. Je ne pouvais protéger personne de l’artillerie russe, alors j’ai essayé de prendre les armes contre leurs mensonges », a écrit Amelina.

Elle a également commencé à écrire son premier ouvrage de non-fiction en anglais peu de temps avant sa mort. Dans « War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War », Amelina raconte des histoires de femmes ukrainiennes recueillant des preuves de crimes de guerre russes. Il devrait être publié prochainement, selon PEN Ukraine.

