Un tribunal allemand a infligé une amende à un universitaire pour avoir affirmé qu’un prisonnier juif d’un camp de concentration avait une relation lesbienne avec un garde SS.

Le Dr Anna Hájková, historienne à l’Université de Warwick, a été condamnée à une amende de 4 000 € (3 700 £) pour avoir enfreint une injonction qui l’empêche de nommer le prisonnier.

L’injonction a été accordée à la fille de la femme en avril après qu’un juge a jugé que les recherches de Hájková avaient « violé la dignité » de son parent décédé, en vertu d’une loi allemande qui protège la réputation d’une personne contre tout préjudice même après sa mort.

Le Dr Hájková a ensuite été poursuivi en octobre pour avoir permis à l’information de rester en ligne sans l’autorisation de la fille.

Le verdict a été rapporté pour la première fois par The Guardian.

L’année dernière, Hájková aurait cité à la fois la prisonnière et le gardien dans ses recherches, suggérant qu’ils auraient pu avoir une relation sexuelle sur la base des témoignages de survivants et des documents juridiques du procès du gardien.

Son travail a cependant reconnu qu’il n’y avait aucune preuve concrète d’une relation sexuelle, qu’elle soit consensuelle ou non, entre les deux femmes.

La recherche de Hájková concerne les aspects queer de l’Holocauste, affirmant que les relations LGBTQ + dans les camps de concentration ont été laissées de côté des récits historiques en raison de l’homophobie.

Une survivante de l’Holocauste qui dormait en face du prisonnier qui aurait été nommé dans les recherches de Hájková a déclaré au Guardian qu’elle ne croyait pas que la femme avait eu une quelconque relation sexuelle avec le gardien, bien qu’elle ait reconnu que de telles relations existaient.

Elle a dit au journal que le garde s’asseyait sur le lit du prisonnier le soir et qu’ils parlaient et riaient parfois «mais il n’y avait aucune chance de se déshabiller ou quoi que ce soit du genre».

Elle a ajouté que la relation des femmes avait inspiré des « potins titillants » au sein du camp, mais pas de la part de quiconque avait partagé une chambre avec la femme ou avait une connaissance de première main des réunions, comme elle l’a fait.

La survivante, qui a détaillé la relation des femmes dans ses propres mémoires, a déclaré au Guardian qu’il serait « impensable » que la prisonnière ait refusé les réunions avec le gardien, expliquant qu ‘« une prisonnière ne peut se permettre de rejeter un directeur intéressé par toi.

«Vous espérez qu’elle vous aidera à travailler plus facilement et peut-être leur offrir de la nourriture.

Lors de la procédure judiciaire antérieure en avril, la fille du prisonnier aurait déclaré que sa mère avait rencontré le garde nazi dans un camp de concentration à Hambourg en 1944.

Le tribunal a appris que le garde était tombé amoureux de la mère de la femme et espérait qu’ils auraient pu avoir un avenir ensemble après la guerre.

Le garde a suivi la prisonnière lorsqu’elle a été emmenée dans deux autres camps de concentration, le dernier étant le célèbre Bergen-Belsen, dans le nord de l’Allemagne.

La survivante qui s’est entretenue avec The Guardian a accepté, disant qu’elle avait revu les deux femmes à Bergen-Belsen vers la fin de la guerre:

«Nous étions assis sur le parquet dans une hutte sans lits, sans nourriture et sans eau, pleine de poux et attendant notre mort. Nous avons été abandonnés par le personnel, enfermés et laissés à mort.

‘C’était très étrange que [the guard] a choisi d’entrer dans une situation aussi horrible. Je pensais qu’elle devait être très amoureuse de [the prisoner] être prêt à tant souffrir.

Lorsque le camp a été libéré après la défaite de l’Allemagne nazie en 1945, le garde a été arrêté alors qu’il tentait de se faire passer pour un prisonnier.

Elle a été condamnée à deux ans de prison par un tribunal militaire britannique.

La survivante qui s’est entretenue avec The Guardian a déclaré que Hájková ne l’avait jamais contactée mais pensait qu’elle devait être au courant de ses mémoires.

La fille de la femme a déclaré que l’incapacité apparente de Hájková à interroger un témoin oculaire des événements inclus dans ses recherches était « inexplicable ».

La fille aurait dit à Hájková en 2014 que la relation de sa mère avec le gardien n’avait pas été sexuelle.

L’universitaire aurait promis à l’époque qu’elle n’utiliserait pas le nom complet de la survivante dans ses recherches.

Cependant, en 2019, dans du matériel promotionnel annonçant des conférences sur la recherche, Hájková aurait nommé les deux femmes et déclaré qu’elles avaient eu une relation lesbienne.

Elle aurait affirmé avoir «simplement oublié» son accord précédent de ne pas nommer la femme.

Lors de la promotion de l’une de ses conférences, elle a également inclus une photo de la femme. Dans un autre, elle a écrit, en allemand, «les détenues du… camp satellite pour femmes ont observé la relation entre le gardien et la prisonnière avec fascination et dégoût».

Après que la fille ait traduit Hájková en justice, l’avocate de l’université a invoqué son droit à la liberté académique et à la liberté d’opinion.

La fille a également porté plainte à l’université de Warwick, qu’elle a appelée à prendre des mesures disciplinaires contre Hájková.

L’université cherche à savoir si la conduite de Hájková n’a pas respecté ses normes de recherche éthique.

L’universitaire devra suivre une formation pour s’assurer qu’elle suit le code de pratique de la recherche de l’université après que les premières conclusions de l’université ont suggéré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une relation physique entre les deux femmes, selon la fille.

Hájková a été sollicité pour commentaires par MailOnline.

En octobre, Hájková a déclaré au Guardian qu’elle s’était conformée à la décision du tribunal allemand, se référant même à la femme utilisant un pseudonyme, plutôt qu’un simple nom abrégé, comme requis, pour décrire sa relation avec le garde.