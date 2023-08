Un écrivain indien dit que le personnage de la série Amazon Prime semble être basé sur elle

Une série Amazon Prime sur les organisateurs de mariages indiens a été accusée de ne pas avoir reconnu la contribution d’une journaliste dalit qui affirme que le personnage principal semble être basé sur sa propre vie, comme le raconte un livre qu’elle a écrit.

Yashica Dutt, 37 ans, est installée à New York depuis quelques années mais a grandi en Inde au milieu du mépris quotidien dont sont victimes les personnes appartenant à sa caste.

Dans son livre de 2019 Coming Out As Dalit – a Memoir, Dutt a relaté les agonies de son enfance lorsque sa mère a tenté de faire passer la famille pour des brahmanes pour protéger Yashica et ses autres enfants de la cruauté de la société, rappelant la terreur constante d’être prise en défaut.

Elle était assise dans son appartement la semaine dernière lorsque son téléphone a commencé à sonner. Des amis en Inde ont demandé si elle avait donné la permission aux créateurs du dernier épisode de la série, Made in Heaven, de baser le personnage principal, une mariée dalit, sur son livre.

Dans ce document, la mariée est représentée comme une femme forte de la caste la plus basse de l’hindouisme qui épouse un homme d’une caste supérieure. Elle n’a pas honte de qui elle est, est confiante et défend sa communauté.

Dutt a allumé sa télévision et, pendant qu’elle regardait, a été réconfortée qu’un Dalit ait finalement été choisi comme personnage principal dans un pays où la communauté n’est presque jamais vue dans les films ou la télévision. Elle a trouvé le portrait émouvant et nuancé.

Mais l’admiration s’est vite transformée en choc. « Voir ma ressemblance à l’écran sans avertissement ni autorisation était une montagne russe allant du frisson et de l’excitation à la tristesse et à la perte », a-t-elle déclaré.

Dutt est célibataire et ne vit pas en Inde. Dans cette mesure, le personnage ne lui ressemble pas du tout. « Mais la femme est montrée comme un auteur dalit de l’Université de Columbia [where Dutt studied journalism] qui a écrit un livre sur le coming out et raconte comment sa grand-mère nettoyait les toilettes. C’est ma grand-mère. Ça, c’est moi. C’est ma vie, mes mots. Mais mon nom n’était nulle part », a déclaré Dutt au Guardian.

Bientôt, les personnes qui avaient lu son livre ont demandé sur les réseaux sociaux si la série était inspirée de sa vie. La réalisatrice de la série a ensuite posté un commentaire sur Instagram énumérant son nom comme l’une des collaboratrices et la remerciant.

Dutt dit que même si elle apprécie le geste, même s’il est tardif, une publication sur Instagram ne suffit pas. Personne chez Amazon Prime, affirme-t-elle, n’a reconnu que l’épisode était basé sur sa vie sans son consentement. Mais encore plus blessant, dit-elle, est le manque de reconnaissance dans le générique.

Jeudi, le réalisateur et les producteurs ont nié s’être appropriés le travail et la vie de Dutt. Dans une déclaration publiée sur Instagram, ils ont déclaré que la mariée dalit était totalement fictive et n’était basée ni sur la vie de Dutt ni sur celle de quelqu’un d’autre. Ils ont dit qu’ils étaient troublés par les « rapports trompeurs » et qu’ils avaient « un immense respect pour Dutt et son travail ».

Amazon Prime a déclaré que les créateurs de l’épisode avaient répondu et qu’il ne ferait aucun commentaire.

« Le mot pour ma caste est bhangi [assigned to those who have to clean toilets] – il vient d’un lieu de honte si terrible en Inde que même dire le mot est difficile. Cela m’a demandé d’énormes efforts pour raconter mon histoire », a déclaré Dutt.

Son livre raconte les efforts que sa mère, Shashi, a déployés pour maintenir le prétexte que la famille était brahmane. Sans argent et avec un mari alcoolique, Shashi a dû financer des événements de «caste supérieure» tels que des fêtes d’anniversaire et aménager leur maison pour qu’elle ait l’air respectable.

La tension existentielle était presque intolérable. Un mot ou un geste erroné dans un moment de spontanéité en jouant avec des amis ou en achetant des bonbons à un commerçant pourrait révéler le mensonge et sa véritable identité.

Ses expériences lui ont appris qu’en tant que femme dalit, elle pouvait être ignorée. Maintenant, en tant qu’adulte, elle dit qu’elle ne sera pas ignorée.

« Des millions de personnes à travers le monde peuvent voir le spectacle. C’est ma vie. C’est tellement évident. Les téléspectateurs l’ont vu et l’ont dit. Ce n’est pas seulement moi. J’ai le droit de faire reconnaître ma contribution intellectuelle là où elle appartient, dans le générique, et non après coup dans une publication Instagram », a-t-elle déclaré.