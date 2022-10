Un écrivain français remporte le prix Nobel de littérature 2022

DÉCERNER: Prix ​​Nobel de Littérature

L’auteure française Annie Ernaux a remporté le prix Nobel de littérature 2022 “pour le courage et l’acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle”, a déclaré jeudi l’organisme qui décerne le prix.

Ernaux, dont l’œuvre est majoritairement autobiographique, a 82 ans.

Le prix est décerné par l’Académie suédoise et vaut 10 millions de couronnes suédoises (plus de 16 millions de rands).

Les prix récompensant les réalisations dans les domaines de la science, de la littérature et de la paix ont été créés dans le testament du chimiste et ingénieur suédois Alfred Nobel, dont l’invention de la dynamite l’a rendu riche et célèbre, et sont décernés depuis 1901.

Alors que de nombreux lauréats de littérature précédents étaient déjà largement lus avant de décrocher le prix, le prix génère une énorme attention médiatique et peut propulser des auteurs moins connus vers une renommée mondiale tout en stimulant les ventes de livres, même pour les superstars littéraires.

Certains prix ont été décernés à des écrivains extérieurs aux genres littéraires traditionnels, notamment le philosophe français Henri Bergson en 1927, le Premier ministre britannique Winston Churchill en 1953 et l’auteur-compositeur-interprète américain Bob Dylan en 2016.

Prédire avec précision le gagnant du prix de la littérature est au mieux une conjecture éclairée et les favoris pour remporter le prix de cette année comprenaient une série d’auteurs considérés comme en lice depuis des années.

Parmi les favoris des bookmakers pour le prix de cette année figuraient l’écrivain français Michel Houellebecq, qui a acquis une renommée internationale avec son roman Atomised de 1998, le Kenyan Ngugi wa Thiong’o, la poète canadienne Anne Carson et l’Indien Salman Rushdie.

Rushdie a été poignardé dans l’État de New York en août alors qu’il se préparait à donner une conférence, subissant de graves blessures. Lire la suite

Le prix de l’année dernière, largement considéré comme le prix littéraire le plus prestigieux au monde, a été remporté par le romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah.