Un écrivain du Washington Post fustigé pour avoir soutenu que les enfants devraient être exposés au «kink» et au BDSM à la fierté – RT USA News

Le Washington Post a été critiqué pour avoir publié un article affirmant que les enfants devraient être exposés au cuir et aux fétiches BDSM lors des événements LGBT Pride.

Dans un article de mardi intitulé « Oui, Kink appartient à Pride. Et je veux que mes enfants le voient. L’écrivain et ancienne travailleuse du sexe Lauren Rowello a écrit sur le fait d’emmener ses enfants à un défilé de la fierté il y a cinq ans. Elle a dit qu’ils étaient devenus confus à la vue d’un « homme torse nu avec des lunettes de soleil noires », bretelles, et un « string en cuir » qui était « fessée enjouée par un partenaire avec un fouet. »

Bien que de nombreux membres de la communauté LGBT se soient opposés à ce que les enfants soient exposés à de tels éléments sexualisés de la fierté, Rowello a affirmé que l’expérience était une bonne chose.

« Quand mes propres enfants ont eu un aperçu de la culture kink, ils ont pu constater que la communauté queer englobe tellement d’autres façons non traditionnelles d’être, de vivre et d’aimer. » a-t-elle déclaré, arguant que les parents « devrait espérer » que leurs enfants « rencontrez le kink quand ils y assistent » Fierté parce que « les enfants témoins de la culture kink sont rassurés sur la validité des expériences alternatives de sexualité et d’expression. »





Aussi sur rt.com

Le département d’État américain arborera le drapeau « Progress » extra-éveillé pour la fin du mois de la fierté







L’article a reçu de vives critiques sur les réseaux sociaux, avec des critiques l’image de marque L’appel de Rowello pour que les enfants soient exposés au comportement des adultes « abus sur mineur, » « prédateur, » et le « au fond du canon ».

C’est de la maltraitance des enfants. – Larry Mississippi (@LarryMississip1) 30 juin 2021

« C’est ce qu’elle va dire à voix haute. Imaginez jusqu’où elle est vraiment prête à aller », commenté une femme sur Twitter, tandis qu’un autre utilisateur déclaré que les enfants de l’écrivain « devrait être retiré par les services de protection de l’enfance ».

Ce n’est pas la première fois qu’un média publie un tel argument, d’autres – dont GQ en 2019 – publiant des défenses similaires de « entortiller » à la fierté.

Dans un article de mai pour The Independent, cependant, l’écrivain Skylar Baker-Jordan a fait valoir que de telles expositions en public ne devraient pas être tolérées car elles n’obtiennent pas le consentement de leur entourage.

« Vous n’aurez peut-être aucun problème à faire défiler votre vie sexuelle dans North Halsted à Chicago ou à travers Trafalgar Square à Londres, mais d’autres pourraient ne pas être aussi disposés à participer à votre fétiche ou même à le voir. » Baker-Jordan a expliqué, notant que « Kink et BDSM ne sont pas des orientations sexuelles, mais plutôt des préférences sexuelles » qui doit rester dans un cadre privé.





Aussi sur rt.com

Un homme de Floride arrêté et inculpé pour épuisement professionnel d’un camion à l’intersection de la fierté LGBT (VIDEO)







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !