Un écrivain du NYT accuse Trump d’avoir jeté des documents dans les toilettes

L’équipe de Trump a qualifié les preuves de “fabriquées” et la journaliste Maggie Haberman de “désespérée”

La journaliste du New York Times, Maggie Haberman, a publié lundi des photos montrant apparemment les notes manuscrites de l’ancien président Donald Trump jetées dans deux toilettes, soi-disant en violation du protocole de la Maison Blanche. Trump lui-même a ridiculisé Haberman et son bureau l’a appelée scoop “désespéré.”

Publiées par Axios lundi, les photos montrent deux liasses de notes déchirées, apparemment de l’écriture de Trump, logées dans une paire de toilettes, l’une à la Maison Blanche et l’autre lors d’un voyage à l’étranger.

Les noms «Rogers» et «Stefanik» sont visibles sur les notes déchiquetées, faisant probablement référence au représentant républicain Mike Rogers de l’Alabama et à la présidente de la conférence républicaine Elise Stefanik de New York.

Trump est depuis longtemps soupçonné d’avoir mal géré des documents et des documents d’information de la Maison Blanche, le ministère de la Justice ayant ouvert en mai une enquête sur 15 boîtes de lettres, de souvenirs et de dossiers classifiés que l’ancien président aurait emportés dans sa résidence en Floride après avoir quitté Washington. l’année dernière.

NOUVEAU: Voici des photos que Maggie Haberman du NY Times a obtenues d’une source de la Maison Blanche montrant des documents avec l’écriture de Trump dessus – dans deux toilettes différentes. Trump aurait vidé les deux ensembles de documents à plusieurs reprises. Cela contredit ses démentis répétés. pic.twitter.com/fn1SjOFxDW – Jon Cooper (@joncoopertweets) 8 août 2022

Haberman, qui a publié les dernières photos au milieu d’une campagne promotionnelle pour son prochain livre sur Trump, a affirmé en février que Trump obstruerait les toilettes de la Maison Blanche avec des papiers déchiquetés, apparemment en violation de la loi sur les archives présidentielles.

Se référant à Haberman comme “Asticot,” Trump à l’époque a déclaré que ses revendications étaient “catégoriquement faux et simplement inventé par un journaliste dans le but de faire de la publicité pour un livre essentiellement fictif.”

Le bureau de Trump a adopté un ton similaire lundi. “Vous devez être assez désespéré pour vendre des livres si des images de papier dans une cuvette de toilettes font partie de votre plan promotionnel”, son porte-parole, Taylor Budowich, a déclaré à Axios. “Il y a suffisamment de gens prêts à fabriquer des histoires comme celle-ci afin d’impressionner la classe des médias, une classe des médias qui est prête à courir avec n’importe quoi, tant que c’est anti-Trump.”

Haberman a été tristement mentionné dans des courriels divulgués appartenant à l’ancien directeur de campagne d’Hillary Clinton, John Podesta, publiés par WikiLeaks en 2016. Dans un document stratégique de 2015, Haberman a été décrit par la campagne Clinton comme un “journaliste sympathique” qui avait été embauché pour “histoires de départ” bénéfique pour les démocrates auparavant, et serait utile dans “façonner” un récit pro-Clinton.