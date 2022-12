Un écrivain d’Okanagan redécouvre la joie d’avoir un chien à ses côtés

Mon cadeau de Noël est arrivé.

Il s’agit d’un caniche miniature derviche tourneur abricot de trois mois.

Il est le meilleur cadeau. Je l’ai nommé Finnigan Fawcett et il a déjà apporté de la joie, des rires et de l’amour dans ma maison. Il adore jouer, lancer ses peluches et ses bâtons à mâcher dans les airs, puis sauter dessus avec une pure joie.

Il adore faire le tour de ma petite cour arrière avec son nez dans la neige et son bonheur est évident. C’est comme regarder la joie en action. Je suis certain que son premier Noël sera tout sauf ennuyeux.

Nos animaux de compagnie ont un impact tellement positif sur nos vies. Ce sont des compagnons sans jugement et ils nous donnent un amour inconditionnel. Les chiots, comme je le vis actuellement, sont aussi des comiques naturels.

Nous savons que les animaux pensent et utilisent leur cerveau. On le voit avec tous les animaux.

Quand j’habitais à Regina dans les années 70, j’en avais un exemple.

Mon fils avait deux ans et faisait sa sieste l’après-midi, quand, au cours d’un après-midi très enneigé et venteux (nous appellerions cela un blizzard en Colombie-Britannique), on a frappé à ma porte d’entrée. J’ai ouvert la porte et là était assis un berger allemand couvert de neige et très froid. J’ai ouvert la porte moustiquaire et il est entré, s’est secoué et s’est dirigé vers la cuisine où il s’est allongé.

C’était comme un épisode du Littlest Hobo. Je lui ai donné de l’eau et quelque chose à manger et puis il s’est endormi. Une heure et demie plus tard, il a demandé à sortir. Nous avons dit au revoir et il est parti dans l’après-midi froid et neigeux. Il a cherché activement et délibérément un abri dans la tempête. Il a dû réfléchir pour faire ça. Je ne l’ai jamais revu.

Notre chien de famille quand j’étais enfant était un croisement entre un berger allemand et un gros chien ressemblant à un boxer. Il s’appelait Rex. Il travaillait avec mon père (Police du CN) et patrouillait avec lui dans les gares de triage. Il est allé voir ma mère par affection ou lorsqu’il avait besoin de médicaments, et il est venu vers moi pour jouer et, en fin de compte, protéger. J’étais très en sécurité quand Rex était à mes côtés.

Rex et moi nous sommes promenés dans ce qui s’appelle maintenant Cottonwood Island Park à Prince George. À l’époque, c’était une île sauvage et nous traversions un putain de castor pour accéder à l’île.

Maman travaillait pour le ministère de l’Immigration à Prince George. Son bureau était à environ huit pâtés de maisons de la gare du CN, où papa travaillait.

Imaginez sa surprise quand elle a levé les yeux de son bureau un jour pour trouver Rex en train de la regarder par-dessus le comptoir. Il n’y était jamais allé auparavant, mais je suppose que d’après sa vue sur le siège arrière de la voiture, il avait fait attention à l’endroit où papa la déposait chaque matin.

Donc, il a dû prendre la décision consciente de lui rendre visite, marcher dans les rues, puis attendre patiemment que quelqu’un lui ouvre la porte et il est parti à sa recherche.

Peut-être pas si surprenant qu’il ait trouvé son bureau, car l’odorat d’un chien est apparemment 40 fois plus fort que celui des humains. Ils peuvent sentir les problèmes médicaux (cancer), ressentir les émotions et bien plus encore. Il semble qu’ils puissent aussi être des empathes.

Être empathique s’apparente à être intuitif. Nos animaux de compagnie sont à l’écoute de nos émotions et sont un cadeau pour notre cœur et notre âme.

Finnigan et moi vous souhaitons (ainsi qu’à vos animaux de compagnie) un très Joyeux Noël, Joyeux Hanoucca et Joyeux Kwanza. Nous espérons que tout ce que vous pourrez célébrer vous apportera joie et bonheur.

