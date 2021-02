Un écrivain bangladais, détenu pour des publications sur les réseaux sociaux, meurt en prison

DHAKA, Bangladesh – Un écrivain bangladais qui a été détenu pendant près d’un an pour des publications sur les réseaux sociaux qui critiquaient le gouvernement du pays est décédé en prison, ont déclaré vendredi des responsables et des membres de sa famille, sonnant l’alarme sur la répression de la dissidence dans le pays.

Mohammad Gias Uddin, le surintendant principal de la prison où M. Ahmed était détenu, a déclaré que l’écrivain avait perdu connaissance jeudi soir et avait été emmené à l’hôpital de la prison. Les gardiens de prison l’ont ensuite emmené dans un établissement médical plus grand de la ville voisine de Gazipur, mais il a été déclaré mort à son arrivée, a déclaré M. Uddin.

Les organisations de défense des droits ont exigé une enquête sur sa mort et ont appelé à l’abrogation de la loi sur la sécurité numérique, qui comprend également des mesures de protection contre la cybercriminalité et les attaques.

M. Ahmed a été détenu à la prison de haute sécurité de Kashimpur et s’est vu refuser la libération sous caution à six reprises.

La plainte de la police contre M. Ahmed et les 10 autres les a accusés de répandre de la désinformation et des rumeurs sur le coronavirus et de nuire à l’image du gouvernement en semant la confusion à travers les médias sociaux. Les accusations étaient de ton nationaliste, les accusant de « Publier des rumeurs contre le Père de la Nation, la guerre d’indépendance. »

Dans l’un de ses derniers messages sur Facebook avant son arrestation avant l’aube en mai dernier par les forces d’élite, M. Ahmed a comparé le ministre de la Santé du pays à un cafard. Dans un autre, il a écrit: «Lorsqu’une société déplore la perte d’une économie plus que la perte de vies humaines, elle n’a pas besoin d’un virus, elle est déjà malade.»

Aliya Iftikhar, chercheur principal pour l’Asie au Comité pour la protection des journalistes, a qualifié sa mort de «perte dévastatrice et déraisonnable».

Mizanur Rahman, professeur de droit à l’Université de Dhaka et ancien président de la Commission nationale des droits de l’homme du Bangladesh, a déclaré que la loi sur la sécurité numérique était utilisée pour réduire la liberté d’expression dans le pays.

«Nous devons tous comprendre que critiquer le gouvernement n’est pas du tout une infraction séditieuse», a déclaré M. Rahman. «Mushtaq Ahmed n’a pas été reconnu coupable – il a été emprisonné pendant neuf mois uniquement sur la base d’allégations de critique du gouvernement, et sa mort en prison est totalement inacceptable.»

Le Bangladesh, l’un des pays les plus densément peuplés du monde, qui dispose également d’une infrastructure sanitaire médiocre, allait toujours être vulnérable au coronavirus. Les inquiétudes concernant la pandémie ont été aggravées par accusations de corruption profonde dans le gouvernement de plus en plus autoritaire d’un pays qui a été sujet aux coups d’État et à la violence politique.

Parmi les personnes arrêtées dans le cas de M. Ahmed figure également le célèbre caricaturiste Ahmed Kabir Kishore, qui a tenu un journal Facebook de caricatures politiques critiquant le gouvernement et intitulé «La vie à l’époque de la couronne».