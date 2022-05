Un écran tout-en-un optimisé pour une nouvelle ère de la vie à la maison – Samsung Global Newsroom

Il n’est pas surprenant que beaucoup d’entre nous passent plus de temps ces jours-ci à travailler, étudier et se détendre à la maison. Mais que se passerait-il s’il existait un moyen de rendre ce temps plus confortable, significatif et efficace ?

Conformément à la nouvelle ère de la vie à la maison que nous vivons aujourd’hui, Samsung Electronics a lancé le Smart Monitor M8 2022 – un écran tout-en-un qui combine les principaux avantages d’un moniteur et d’un téléviseur intelligent. Permettant aux utilisateurs de travailler et d’étudier même sans PC et de profiter des services OTT sans téléviseur, le Smart Monitor M8 est devenu un élément incontournable pour la nouvelle ère du travail à domicile et du contenu en streaming.

Le Smart Monitor M8 est amélioré pour la commodité des utilisateurs et présente une conception encore plus mince que les modèles précédents. Récemment, Samsung Newsroom a déballé l’appareil pour voir de près toutes les nouvelles fonctionnalités et tous les détails. Plongeons en profondeur dans la nouvelle expérience tout-en-un.

Facile à installer

Après avoir ouvert la boîte, nous avons constaté que la couleur blanche soignée du moniteur de 32 pouces se démarque vraiment. L’appareil présente un motif à chevrons vertical sur son dos qui crée une ambiance sophistiquée, ainsi qu’un appareil photo amovible accrocheur. La boîte comprend également un support simple mais robuste, un câble USB-C, un câble micro HDMI (micro HDMI vers HDMI) et une petite télécommande qui tient confortablement dans votre paume – un ajout rare pour les moniteurs d’aujourd’hui. Le moniteur est livré avec une télécommande sans batterie qui se recharge facilement via un port USB-C. Il y a trois ports externes en tout : un port micro HDMI, un port USB-C en amont et un port USB-C en aval. Le port USB-C central prend également en charge une charge de 65 W.

Avec un simple assortiment d’articles, l’installation est facile. Tout d’abord, connectez le col du support à sa base et fixez les boulons en bas. Ensuite, connectez le support assemblé au moniteur en le faisant d’abord glisser en place par le bord supérieur, puis en appuyant vers le bas jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Pour démonter l’appareil, appuyez simplement sur le bouton qui déconnecte le support du moniteur.

Un design ultra-mince qui est agréable pour les yeux

Après avoir assemblé le moniteur, nous avons immédiatement remarqué à quel point son design est simple, soigné et mince. Mesurant seulement 11,4 mm d’épaisseur, l’appareil fait moins d’un tiers de l’épaisseur de la version précédente. Sa teinte blanc chaud diffuse doucement une ambiance douce, complétant n’importe quel design ou espace. Le motif organique à chevrons à l’arrière ajoute une touche sophistiquée qui se démarque encore plus lorsque le moniteur est installé dans une pièce ouverte.

Le support réglable en hauteur (HAS) du moniteur est particulièrement pratique. Lorsqu’un moniteur est aligné sous le niveau des yeux d’un utilisateur, il l’oblige à constamment regarder vers le bas, ce qui peut provoquer des douleurs au cou. Le Smart Monitor M8 peut non seulement être incliné à différents angles, mais permet également aux utilisateurs d’ajuster sa hauteur en fonction de la hauteur de leurs yeux. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser d’autres éléments ou supports pour élever l’écran. La hauteur du moniteur – mesurée de la surface de la table au cadre inférieur – est de 3,6 cm à son réglage le plus bas et de 15,6 cm à son réglage le plus élevé.

SlimFit Cam rend les appels vidéo plus satisfaisants

Le Smart Monitor M8 est également livré avec une SlimFit Cam sans fil (1920 × 1080, 30p) qui le rend parfait pour les vidéoconférences et les cours en ligne. La caméra peut être facilement attachée ou détachée du moniteur à tout moment. Il se connecte à l’appareil à l’aide de broches pogo, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin de fils. Cela permet de garder le dos du moniteur épuré et rationalisé.

De plus, avec des applications de visioconférence telles que Google Duo intégrées, le moniteur facilite la participation à des réunions en ligne ou la prise de cours à domicile ou au bureau. Il est également livré avec une fonction de suivi du visage qui suit et se concentre automatiquement sur les utilisateurs s’ils bougent pendant les appels vidéo, ainsi qu’une fonction de zoom automatique qui zoome subtilement sur leur visage lorsqu’ils parlent.

Créer l’environnement de bureau à domicile parfait, même sans PC

À l’ère du travail à partir de n’importe où, il peut être assez décourageant de gérer des tâches urgentes sans accès à un PC. Le Smart Monitor M8 élimine ce souci en permettant de travailler sans PC tant qu’il y a une connexion Wi-Fi. La fonction Workspace de l’appareil combine tous les services liés au travail sur un seul écran, tandis que le service cloud Microsoft 365 inclus1 permet aux utilisateurs de gérer des fichiers à l’aide de programmes tels que Word et PowerPoint, même sans PC.

Le Smart Monitor M8 prend également en charge Samsung DeX, qui permet aux smartphones Galaxy de prendre en charge une expérience de type PC, ce qui facilite la connexion au moniteur et le démarrage du multitâche. De plus, le moniteur est équipé du mode Eye Saver et de la technologie Flicker Free pour minimiser la fatigue oculaire et éviter le scintillement.

Profitez pleinement des services OTT

Lorsque vous avez envie de vous asseoir et de profiter d’une émission ou d’un film, le Smart Monitor M8 se transforme en téléviseur grâce au Smart Hub intégré, qui propose divers services OTT tels que Netflix, Disney+, YouTube et plus encore.2 Vous pouvez également regarder une variété de films, de séries télévisées, de matchs sportifs et d’autres contenus à la demande – entièrement gratuits – en utilisant le service OTT intelligent propriétaire de Samsung, Samsung TV Plus.

* Les raccourcis de la télécommande varient selon les pays.

Mais ce n’est pas tout. La télécommande incluse du moniteur facilite la recherche et la gestion du contenu. Parmi les autres fonctionnalités et améliorations qui rendent l’expérience visuelle encore plus satisfaisante, citons la résolution UHD (3840 × 2160) de l’appareil, la prise en charge HDR10 +, la gamme de couleurs 99% sRGB, la luminosité 400nit, les haut-parleurs stéréo 2.2 canaux et Adaptive Sound +, qui analyse automatiquement l’environnement du moniteur pour optimiser les effets sonores. Le résultat est une expérience de contenu riche remplie de visuels et de sons détaillés.

Un hub IoT domestique pour SmartThings

Grâce à la prise en charge intégrée de SmartThings Hub, les utilisateurs peuvent facilement connecter leurs appareils IoT à leur Smart Monitor M8 et surveiller leurs appareils en un coup d’œil. La fonction Map View de l’application SmartThings permet aux utilisateurs de vérifier l’état des appareils, y compris les appareils électroménagers intelligents Samsung et les appareils Bluetooth, IR (spectroscopie infrarouge) et IoT. De plus, grâce à la technologie de reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent même contrôler les lumières, les appareils électroménagers et plus encore tout en regardant une émission ou un autre contenu.3

Le microphone intégré du moniteur active sa fonction Far Field Voice, qui reconnaît les voix même de loin, vous permettant de contrôler des assistants vocaux comme Bixby et Amazon Alexa.4 Si les utilisateurs parlent à Bixby alors que le moniteur est éteint, la fonction Always On Voice entre en action, permettant aux utilisateurs d’interagir avec Bixby et d’afficher les informations qu’ils souhaitent à l’écran. Les utilisateurs peuvent également utiliser Bixby pour passer d’une application à une autre et gérer des vidéos ou des appareils domestiques.

Avec nos maisons encore plus au centre de nos vies, le Smart Monitor M8 de Samsung est l’écran tout-en-un qui complète le style de vie des consommateurs modernes. Combinant des fonctionnalités intelligentes et pratiques avec un design sophistiqué, tout en offrant aux consommateurs la possibilité d’utiliser leur moniteur où ils le souhaitent, le Smart Monitor M8 est le choix parfait pour les consommateurs qui recherchent un nouveau moniteur ce printemps.

※ Certaines images ont été modifiées pour aider les lecteurs à comprendre le produit.

1 Nécessite que les utilisateurs se connectent à leur compte Microsoft 365.

2 La disponibilité du service de streaming varie selon les pays. Des abonnements peuvent être nécessaires.

3 Un dongle SmartThings séparé (VG-STDB10A) est nécessaire pour se connecter aux appareils Zigbee (la connexion à l’appareil Z-Wave n’est pas prise en charge). Le VG-STDB10A peut être acheté en avril.

4 La disponibilité d’Amazon Alexa varie selon les pays.