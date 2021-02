Un homme a été accusé de conduite dangereuse à Dundee en Écosse après avoir manoeuvré sa voiture, presque entièrement recouverte de neige. Il aurait tenté de conduire sa voiture rouge malgré presque tous ses pare-brise avant et arrière couverts de neige avant d’être arrêté par la police. Le conducteur se trouvait sur une route de la zone industrielle de Dunsinane peu de temps avant que les flics ne le surprennent jeudi à 10 heures du matin. Il était complètement aveugle à tout sur la route au volant de la voiture recouverte de neige avec « une visibilité pratiquement nulle » et est donc surnommé « sans cervelle ».

Il n’avait dégagé qu’une petite vitre sur le pare-brise avant. Les photos montrent qu’il y avait juste un petit espace devant son visage pour qu’il puisse voir droit devant lui. Selon les policiers, ils n’avaient jamais vu auparavant d’exemples extrêmes de manque de préparation.

La police écossaise a accusé un homme de conduite dangereuse après avoir été arrêté à Dundee avec de la neige recouvrant presque tous ses pare-brise avant et arrière@TaysidePolice dit-il, ils « savent que ce n’est pas pratique d’avoir à nettoyer votre voiture avant de conduire, mais cela DOIT être fait. » pic.twitter.com/IP8gVwKLyw– Radio News Hub (@radionewshub) 12 février 2021

Après l’incident, l’inspecteur Greg Burns de l’unité de police de Tayside Roads a déclaré LADbible que leur équipe a été choquée à la vue quand ils ont vu la voiture. La police écossaise a déclaré que personne n’avait été blessé lorsque le conducteur est parti avec de la neige recouvrant ses pare-brise avant et arrière. Ce n’est rien de moins qu’un «miracle» que l’incident n’a causé aucun dommage. « Oui, c’est un inconvénient d’avoir à déneiger votre voiture quand il y a eu des chutes de neige importantes, mais c’est une nécessité absolue », a-t-il déclaré. LADbible.

L’inspecteur a poursuivi en affirmant que le conducteur dans son contexte se mettait lui-même et les autres piétons en danger en conduisant le véhicule dans les circonstances où il l’a fait. Il a ajouté qu’il incombe au conducteur de veiller à ce que le véhicule puisse conduire en toute sécurité et qu’il soit adéquatement préparé aux situations météorologiques vécues. Burns a en outre précisé que l’incident était incompréhensible et non exagéré. Au nom du ministère, il a exhorté les autres à prendre le temps de dégager leur véhicule et d’être en sécurité.

Les internautes n’ont pas été impressionnés par l’ignorance et le manque de responsabilité du conducteur. Les photos du véhicule enneigé ont commencé à faire des tournées sur les réseaux sociaux. Certains ont qualifié l’homme d ‘«insensé» et de «muppet» et d’autres ont exprimé leurs réactions dans des commentaires cinglants. Une personne a dit qu’il aurait dû être le dernier de la file lorsque les cerveaux ont été distribués. La personne s’est également demandé comment certaines personnes réussissaient leurs tests de conduite. Un utilisateur a ajouté qu’il est difficile de croire que c’est réel et que si c’est le cas, le clown ne devrait jamais être autorisé à proximité d’une route avec un véhicule. Un troisième a exprimé son soulagement que personne n’ait été blessé.

Il peut être dangereux de conduire dans des conditions de neige et les automobilistes doivent s’assurer que leurs essuie-glaces fonctionnent correctement.