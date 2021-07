Un Écossais malade qui a tenté de blâmer son fils mort après que 5 000 photos de maltraitance d’enfants ont été trouvées en prison

Un père qui a tenté de rejeter la responsabilité sur son fils décédé pour une réserve de pornographie juvénile qu’il a conservée pendant plus d’une décennie a esquivé une peine de prison.

Un shérif a déclaré au travailleur caritatif international Ewan McLeod qu’il avait atteint le « seuil de détention » mais qu’il était autorisé à éviter de justesse une peine de prison.

Ewan McLeod a tenté d’imputer sa cachette de pornographie juvénile à son fils décédé Crédit : Perthshire Picture Agency

Le propriétaire d’une entreprise de technologie de l’information, McLeod, a été reconnu coupable par un jury d’avoir téléchargé de la pornographie juvénile pendant plus d’une décennie, bien qu’il ait affirmé que son fils tragique était à blâmer.

Le jury du Perth Sheriff Court a rejeté l’affirmation de McLeod selon laquelle son fils tragique Douglas avait été celui qui recherchait et conservait le transport illicite d’images d’abus sexuels.

Le tribunal de Perth Sheriff a appris que des images avaient été trouvées sur du matériel informatique dans la maison familiale après que la police eut reçu des informations selon lesquelles quelqu’un avait accédé à du matériel illégal.

Le tribunal a appris qu’un appareil contenant de la pornographie juvénile avait été trouvé dans la pièce qui avait été utilisé par le fils musicien de McLeod avant qu’il ne meure à la fin de la vingtaine.

McLeod a nié être responsable de la cachette d’images et a déclaré au jury que la seule personne qui aurait pu être à blâmer était son défunt fils.

Le tribunal a entendu McLeod nier qu’il était un expert en informatique qui aurait pu cacher les images ou en effacer toute trace.

Cependant, il a admis qu’il travaillait dans l’informatique et qu’il avait pu assembler l’ordinateur au centre du boîtier à partir de pièces récupérées sur d’autres appareils.

McLeod, 67 ans, a été reconnu coupable d’avoir téléchargé de la pornographie juvénile à son domicile entre le 2 mars 2007 et le 2 décembre 2017.

Le shérif William Wood a déclaré à McLeod : « Le jury qui a entendu votre procès a été convaincu de votre culpabilité sur la base des preuves qu’ils ont entendues.

« Je dois tenir compte de votre bonne moralité antérieure et mettre cela en balance avec la durée apparente de votre infraction, qui a duré plus de dix ans. »

Le tribunal a appris que McLeod avait été retrouvé avec près de 5 000 images et vidéos lorsque sa maison a été perquisitionnée par la police agissant sur la base d’informations de renseignement.

L’avocat David Holmes, en défense, a déclaré: « Ce n’est pas quelqu’un qui a été impliqué dans un comportement délictueux analogue dans le passé. Il n’a rien d’exceptionnel.

« Il a mené des actions caritatives dans ce pays et au-delà. Il continue de clamer son innocence dans cette affaire. »

Le shérif Wood a inscrit McLeod sur le registre des délinquants sexuels et sous surveillance pendant deux ans et lui a ordonné d’effectuer 250 heures de travail non rémunéré. Il a également fait l’objet d’une exigence de conduite limitant son utilisation d’Internet.

