Un économiste étudiant l’écart entre les sexes sur le lieu de travail remporte le prix Nobel

Le prix Nobel d’économie a été décerné lundi à Claudia Goldin, professeur à l’Université Harvard, pour avoir fait progresser la compréhension de l’écart entre les sexes sur le marché du travail.

Goldin n’est que la troisième femme à remporter ce prix, annoncé par Hans Ellegren, secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède, à Stockholm.

« Comprendre le rôle des femmes sur le marché du travail est important pour la société. Grâce aux recherches révolutionnaires de Claudia Goldin, nous en savons désormais beaucoup plus sur les facteurs sous-jacents et sur les obstacles qu’il faudra peut-être surmonter à l’avenir », a déclaré Jakob Svensson, président du Comité. pour le Prix des Sciences Economiques.

Goldin ne propose pas de solutions, mais ses recherches permettent aux décideurs politiques de s’attaquer à un problème profondément enraciné, a déclaré Randi Hjalmarsson, membre du comité du prix.

Pas de politique unique sur le lieu de travail

« Elle explique la source de l’écart, et comment il a évolué au fil du temps et comment il varie en fonction du stade de développement. Et par conséquent, il n’y a pas de politique unique », a déclaré Hjalmarsson. « C’est donc une question politique complexe, car si vous ne connaissez pas la raison sous-jacente, une certaine politique ne fonctionnera pas. »

Cependant, « en comprenant enfin le problème et en lui donnant le bon nom, nous serons en mesure d’ouvrir de meilleures perspectives », a déclaré Hjalmarsson, qui a ajouté que les découvertes de Goldin ont « de vastes implications sociétales ».

En recevant le prix, Goldin, 77 ans, « a été surpris et très, très heureux », a déclaré Ellegren.

Cela fait suite aux prix annoncés la semaine dernière dans les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature et de la paix.

Le prix économique a été créé en 1968 par la banque centrale de Suède et est officiellement connu sous le nom de Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel.

Les lauréats de l’année dernière étaient l’ancien président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip Dybvig pour leurs recherches sur les faillites bancaires qui ont contribué à façonner la réponse agressive de l’Amérique à la crise financière de 2007-2008.

Seuls deux des 92 lauréats en économie honorés étaient des femmes.

Il y a une semaine, l’Américaine d’origine hongroise Katalin Kariko et l’Américain Drew Weissman ont remporté le prix Nobel de médecine. Le prix de physique a été décerné mardi à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz.

Les scientifiques américains Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov ont remporté mercredi le prix de chimie. Ils ont été suivis par l’écrivain norvégien Jon Fosse, qui a reçu le prix de littérature. Et vendredi, le militant iranien emprisonné Narges Mohammadi a remporté le prix de la paix.

Les prix sont remis lors de cérémonies de remise de prix en décembre à Oslo et Stockholm. Ils reçoivent une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (environ 1,38 million de dollars canadiens). Les gagnants reçoivent également une médaille d’or 18 carats et un diplôme.