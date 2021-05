Un économiste dit que les États devraient décider des verrouillages

Le Premier ministre Narendra Modi subit une pression croissante pour appeler à un autre verrouillage national en Inde alors que le système de santé débordé lutte pour lutter contre une deuxième vague dévastatrice de Covid-19. Mais un membre du conseil consultatif économique de Modi a déclaré que les gouvernements des États devraient avoir le dernier mot en matière de restrictions sociales. « Tout bien considéré, la politique actuelle consistant à laisser à différents États le soin de prendre en compte les circonstances locales et de décider d’une stratégie de verrouillage – je pense que c’est une meilleure stratégie dans l’ensemble », V. Anantha Nageswaran, membre à temps partiel de le Conseil consultatif économique auprès du Premier ministre, a déclaré mardi à la chaîne « Squawk Box Asia » de CNBC.

Les appels à un verrouillage national – comme celui imposé l’année dernière entre fin mars et mai – ont est devenu plus fort alors que le système de santé indien se déforme et que les patients sont refusés en raison du manque de lits d’hôpitaux, d’oxygène médical et de médicaments nécessaires pour traiter la maladie. Meilleur conseiller en coronavirus de la Maison Blanche Anthony Fauci a également déclaré dimanche dans une interview accordée à ABC News que l’Inde devait fermer afin de briser les chaînes de transmission. Jusqu’à présent, le gouvernement central a résisté aux appels en faveur d’un verrouillage, permettant aux États d’intensifier leurs propres restrictions localisées, y compris les verrouillages et les couvre-feux. Au lieu, le gouvernement concentre ses efforts sur l’acheminement de l’aide globale reçue – y compris des concentrateurs d’oxygène, des bouteilles et des usines de production ainsi que le médicament antiviral Remdesivir – aux zones touchées. Le pays intensifie également sa campagne de vaccination.

Des personnes âgées de 18 ans et plus attendant d’être vaccinées contre Covid-19 dans un centre de vaccination du terrain de Radha Soami Satsang géré par l’hôpital BLK-Max le 4 mai 2021 à New Delhi, en Inde. Hindustan Times | Hindustan Times | Getty Images

Nageswaran a expliqué qu’à ce stade, les avantages d’un verrouillage national ne l’emporteraient pas de manière significative sur les coûts. Il a ajouté que la flambée des cas est encore relativement localisée dans différentes poches plutôt qu’au niveau national. L’Inde a signalé plus de 300 000 cas quotidiens pendant 20 jours consécutifs. Mardi, cependant, le ministère de la Santé a dit ses données ont montré une baisse nette du nombre total de cas actifs sur une période de 24 heures pour la première fois en 61 jours. Le nombre de morts en Inde du coronavirus est proche de 250000.

Trajectoire de croissance économique

Le verrouillage national de l’année dernière a fait sortir l’Inde de sa trajectoire de croissance, poussant l’économie dans une récession technique. Avant la deuxième vague d’infections, l’économie se redressait lentement – mais les économistes prévoient maintenant que la reprise sera retardée à la lumière de la situation actuelle. Il est de plus en plus probable que les verrouillages localisés se poursuivent jusqu’en juin ou au-delà, et étant donné le rythme actuel de vaccination, toute tentative de rouvrir complètement l’économie pourrait entraîner une troisième vague potentielle d’infections, Kunal Kundu, économiste indien à la banque d’investissement Societe Generale, a déclaré dans une note récente.

Kundu a déclaré que la banque avait une prévision de croissance du PIB réel de 9,5% d’une année sur l’autre pour l’année fiscale indienne se terminant en mars 2022, ce qui était inférieur au consensus du marché. Mais même cet objectif n’est plus tenable car il était basé sur l’hypothèse que l’économie s’ouvrira plus tôt en raison d’un rythme rapide de vaccination. « Avec des verrouillages localisés jusqu’en juin et au-delà, cela ajoute un risque à la baisse à nos prévisions de croissance existantes. Nous prévoyons maintenant que le PIB réel enregistrera une croissance de 8,5% pour l’année en cours », a déclaré Kundu.