Un économiste de l’art affirme que les galeries souffrent du manque de nouveaux collectionneurs – ARTnews.com

Il y a huit ans, l’économiste de l’art Magnus Resch a collecté un large éventail de données auprès de galeries d’art opérant à travers le monde. Dans les chiffres, il a montré une réalité bien connue dans le secteur, à savoir que beaucoup d’entre eux étaient aux prises avec des difficultés financières alors que les revenus stagnaient et que les nouveaux acheteurs restaient limités. Aujourd’hui, dans une enquête d’entretiens menée auprès de près de 200 collectionneurs et galeristes pour son nouveau livre, Comment collectionner des œuvres d’artResch, professeur de gestion artistique à Yale, affirme que le problème persiste près d’une décennie plus tard.

“Le marché de l’art est depuis longtemps confronté à une pénurie de nouveaux acheteurs”, a déclaré Resch. ARTactualités dans une récente interview. « Malgré le doublement du nombre mondial de millionnaires au cours de la dernière décennie et une fréquentation record aux événements artistiques, la valeur du marché de l’art est restée stable. Cet écart révèle un problème de conversion, dans lequel les nouveaux riches ne parviennent pas à se transformer de manière transparente en acheteurs d’art.

Comment collectionner des œuvres d’art, publié mercredi, classe les galeries qui opèrent sur la scène internationale en fonction de quatre types de rentabilité, tirés des conclusions publiées précédemment par Resch. Plus de la moitié des 20 000 galeries citées dans l’ouvrage opèrent dans les plus grands centres d’art des États-Unis, d’Allemagne et du Royaume-Uni, mais seulement un quart d’entre elles réalisent des revenus annuels supérieurs à 1 million de dollars. Les difficultés financières sont particulièrement prononcées pour les petites galeries qui gagnent moins d’un million de dollars par an, car elles ont souvent du mal à générer des bénéfices. Resch dit que le paysage rend obligatoire le rôle de mécène. « Les galeries dépendent fortement de quelques collectionneurs qui réalisent des achats importants. »

À différents moments, le livre agit comme un manuel de recrutement, affirmant que de nouveaux acheteurs sont nécessaires pour soutenir un système de galeries qui est lié transactionnellement à un petit groupe de personnes, le laissant vulnérable en cas de ralentissement économique. Dans plusieurs entretiens, Resch a invité les administrateurs de musées et les galeristes :Pamela Joyner et Jeffrey Deitch, par exemple, pour réfléchir à la manière dont les gens peuvent transformer un intérêt occasionnel pour l’art en une entreprise philanthropique sérieuse sans sacrifier leurs intérêts financiers. Joyner explique qu’au fil du temps, elle a développé un certain pouvoir de décision pour influencer une « correction » du canon après que les questions d’équité soient devenues plus prononcées pour les musées.

Le livre souligne le rôle central que joue le conseil dans ce domaine. Deitch, aujourd’hui âgé de 70 ans, attribue sa longue carrière à un vaste réseau et à une « curiosité perpétuelle pour les nouveautés ». Amy Capellazzo exhorté à quitter son « orbite habituelle ». Le livre se penche sur les négociations que les artistes et les conservateurs concluent souvent avec le secteur du commerce, en utilisant le lauréat de la bourse MacArthur. Tavares Strachan comme un cas. En tant qu’administrateur de la Rhode Island School of Design, Strachan navigue avec circonspection dans les directives ambiguës du monde de l’art, affirmant : « Le fait est que l’industrie est remplie de gens qui sont doués pour vous dire ce que vous devriez penser et ce qui vous intéresse. Non les humains sérieux devraient abandonner leur propre point de vue pour se retrouver avec des œuvres d’art que quelqu’un d’autre leur a dit d’acheter.

Avant le lancement du livre cette semaine, ARTactualités s’est entretenu avec Resch sur ses découvertes et l’a interrogé sur les défis nouveaux et récurrents qui touchent les artistes, les collectionneurs et les galeristes alors qu’ils se trouvent de plus en plus liés.

ARTnouvelles : Dans l’avant-propos du livre, la collectionneuse Pamela Joyner, administratrice d’un musée de San Francisco, souligne l’importance de faire partie d’une classe de collectionneurs sérieux et le rôle de l’accès aux cercles créatifs pour soutenir financièrement les programmes des artistes, des musées et des galeries. Pouvez-vous nous détailler la dynamique de cette relation, qui semble impliquer un mélange d’éléments transactionnels et sociaux, c’est-à-dire un désir d’être en proximité avec les artistes ?

[Joyner] souligne ouvertement l’importance de se connecter avec des conservateurs, des collègues collectionneurs, des artistes et des amis tout au long de son parcours de collectionneur. C’est un thème récurrent parmi les 200 collectionneurs que j’ai interviewés pour ce livre : engager des conversations, s’immerger dans l’art, se connecter avec les artistes, des conseils que de nombreux collectionneurs ont souhaité transmettre à mes lecteurs.

La notion de collection éthique est mise en avant dans le livre, suggérant qu’elle est devenue un élément plus essentiel de la mentalité d’un philanthrope culturel. L’idée semble s’aligner sur les tendances observées dans d’autres secteurs, tels que l’investissement environnemental, social et de gouvernance et la mode durable. Pouvez-vous nous parler de l’importance de ce moment et de son impact sur le marché de l’art ?

La plupart des gens achètent des œuvres d’art pour des raisons esthétiques et émotionnelles, souvent en croyant dans leur potentiel d’investissement. Cependant, l’art en tant qu’investissement tend à être efficace uniquement pour un groupe sélectionné d’artistes. Alors, pourquoi investir dans l’art si vous risquez de ne jamais récupérer votre argent ? Ma réponse se concentre sur ce que j’appelle « l’achat responsable », le concept selon lequel l’acquisition d’art n’est pas simplement une transaction financière, mais aussi un geste philanthropique. Plutôt que de le considérer comme un investissement, je le considère comme un don, reconnaissant que je ne revendrai probablement pas la pièce. En effectuant cet achat, je soutiens l’artiste, lui permettant de continuer à créer de l’art, inspirant ainsi la communauté artistique au sens large. Pour moi, c’est une façon de faire le bien, avec l’avantage supplémentaire de posséder quelque chose que j’aime et une histoire à partager. Ce concept est au cœur de mon livre : comprendre pourquoi vous achetez de l’art et savoir comment acheter. Des collections importantes tendent à confirmer ces conclusions. Par exemple, la chanteuse Alicia Keys et son mari, Swizz Beatz, sont des collectionneurs actifs. Leur collection Dean se concentre sur le soutien aux artistes principalement afro-américains, dont Kehinde Wiley. [and] Miccalène Thomas.

L’accent est fortement mis sur l’obligation financière des collectionneurs de soutenir systématiquement la pratique d’un artiste, année après année. Que se passe-t-il lorsque cette dynamique devient tendue, en particulier pour les petites galeries qui dépendent d’un nombre limité de collectionneurs pour leur soutien ? Comment cela affecte-t-il les acteurs émergents de la scène artistique ?

Les galeries dépendent fortement de quelques collectionneurs qui réalisent des achats importants. Ces collectionneurs façonnent le marché en stimulant la demande et en injectant des fonds dans le cycle. Les perturbations de cet équilibre délicat peuvent rapidement impacter les revenus d’une galerie, comme cela a été observé en 2023 lorsque les acheteurs étaient hésitants. Les petites galeries, qui s’adressent à un nombre important de primo-accédants et de nouveaux acheteurs, sont les premières à en ressentir l’impact. Leurs acheteurs, relativement nouveaux dans le programme, sont souvent les premiers à se désengager. Les galeries plus grandes, avec une base de collectionneurs plus petite mais plus dévouée, pourraient perdurer dans un premier temps. Mais si moins de collectionneurs entrent dans le cycle, même eux seront confrontés à des défis à long terme. C’est pourquoi mon nouveau livre se concentre sur les nouveaux acheteurs entrant sur le marché. Il représente également la prochaine étape logique de ma trilogie de livres avec Phaidon. Après avoir plongé dans le monde des galeries à Gestion des galeries d’art et explorer le royaume des artistes dans Comment devenir un artiste à succèsj’ai ressenti le besoin d’analyser et de répondre aux besoins des collectionneurs, le dernier acteur important de l’écosystème de l’art.

Ceci est votre troisième livre d’une série sur la gestion des arts. Dans Gestion de galeries d’art, vous soulignez que 30 pour cent des galeries fonctionnent dans le rouge, avec seulement 18 pour cent ayant une marge bénéficiaire saine de plus de 20 pour cent. Pour les petites galeries, une part substantielle des ventes, environ 45 pour cent, peut provenir d’un seul artiste de premier plan. Pour ces petits programmes, dans quelle mesure le financement de quelques collectionneurs est-il essentiel à leur survie à long terme ?

Le lien entre collectionneurs et galeristes revêt une immense importance. Chaque grande galerie est construite avec le soutien de quelques collectionneurs importants. Et les galeries jouent un rôle important dans l’écosystème en favorisant la carrière des artistes et en aidant les collectionneurs à s’orienter sur le marché de l’art. Cette relation n’est soulignée que par une étude de données complète dans laquelle nous avons analysé 100 000 galeries et musées. Les conclusions sont sans équivoque : les galeries jouent un rôle essentiel dans la réussite des artistes. Ainsi, pour les collectionneurs, nouer et entretenir une relation avec une galerie est essentiel. Cependant, toutes les galeries ne conviennent pas à tout le monde.